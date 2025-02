Trump é a margem dos aliados nas negociações da Ucrânia-Rússia

A grande história Trump lateral Alled na abertura do Ucrania-Rusia Gambit Os líderes europeus estão lutando para responder aos primeiros movimentos do presidente Trump para acabar com a guerra russa na Ucrânia, surpresa ao conhecer Exterior conversas de alto risco. © AP Secretário de Estado Marco Rubio disse “Conversas reais” Ele envolverá a Europa e a Ucrânia, enquanto se prepara para encontrar seu colega russo na Arábia Saudita na terça -feira. Mas isso segue um Mensagens mistas Dos altos funcionários de Trump e um golpe de sobrancelha do vice -presidente Vance na Conferência de Segurança de Munique na semana passada. Líderes de oito países europeus principais se reuniram na segunda -feira para coordenar uma resposta, depois de serem Pego no pé traseiro Para o jogo de abertura de Trump em conversas na Rússia-Ucrânia. Até o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse na segunda -feira “Eu não sabia nada sobre” Discussões de paz no Oriente Médio até serem anunciadas publicamente. “Eu acho que a Europa é Perceba que eles precisam criar um planoRapidamente, e por si só para estar pronto para o que vem mais tarde ”, disse Sudha David-Wilp, vice-presidente de relações externas e membro principal do Fundo Alemão Marshall. “Ele O humor estava mudando mal para pior“Disse um especialista em política externa européia que participou da Conferência de Munique, concedeu ao anonimato falar francamente. As autoridades européias esperavam que o levassem à tarefa devido a uma baixa despesa de defesa, mas não estará completamente sem conversas. Ele A incerteza já está estimulante Ao afrouxar os requisitos de déficit orçamentário da União Europeia para permitir mais despesas de defesa, disse o especialista. “Provavelmente haverá Uma série de anúncios pelos europeus nos próximos dias para apontar para os americanos que devem ser levados a sério, mas também para se acalmar ”, disseram eles. Presidente francês, Emanuel Macron, chamado reunião de emergência Na segunda -feira, convidando os líderes da Alemanha, Reino Unido, Itália, Polônia, Espanha, Holanda, Dinamarca e União Europeia. Primeiro Ministro do United Kingling Keir StarmerEnvio propostoTropas britânicas para a Ucrânia como Submissões pós -guerraRespondendo aos pedidos de Trump à Europa para assumir mais responsabilidade por sua segurança. E Zelensky deu uma conferência à Europa Tratado “como um impulso” e pediu à União Européia que nomeasse um enviado para qualquer conversa de paz. Leia o relatório completo em thehill.com. Bem -vindo ao Hill Defesa e Segurança Nacional Boletim, sou Ellen Mitchell, seu guia para os últimos desenvolvimentos no Pentágono, em Capitol Hill e além. Alguém lhe enviou este boletim informativo? Inscreva -se aqui.