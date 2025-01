Trump e Biden assumem crédito pelo acordo de cessar-fogo em Gaza

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente eleito, Donald Trump, assumem o crédito por Israel e o Hamas terem concordado com um acordo de cessar-fogo em Gaza, depois de a Casa Branca ter levado o enviado de Trump ao Médio Oriente para negociações que já duram meses.

Trump não perdeu tempo em afirmar que era a força motriz do acordo, cujos detalhes finais ainda estavam a ser finalizados, segundo o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

AO VIVO: Primeiro-ministro do Catar confirma que Israel e Hamas chegam a um cessar-fogo e a um acordo sobre reféns em Gaza

“Este acordo de cessar-fogo EPIC só poderia ter ocorrido como resultado da nossa vitória histórica em novembro, pois sinalizou ao mundo inteiro que a minha administração iria buscar a paz e negociar acordos para garantir a segurança de todos os americanos e dos nossos aliados”, disse Trump. escreveu nas redes sociais. “Estou entusiasmado com o regresso dos reféns americanos e israelitas a casa para se reunirem com as suas famílias e entes queridos”.

Trump acrescentou que o seu próximo enviado ao Médio Oriente, Steve Witkoff, continuaria a “trabalhar em estreita colaboração com Israel e os nossos aliados para garantir que Gaza NUNCA mais se torne um porto seguro para terroristas”.

Biden destacou num comunicado que foi alcançado um acordo segundo “os contornos precisos” de um plano que estabeleceu no final de maio.

“É o resultado não apenas da extrema pressão que o Hamas tem sofrido e da mudança na equação regional após um cessar-fogo no Líbano e o enfraquecimento do Irão, mas também da tenaz e completa diplomacia americana”, disse Biden. “Minha diplomacia nunca cessou seus esforços para conseguir isso.”

Nancy Okail, diretora do Centro de Política Internacional, com sede nos EUA, disse que a aceitação do acordo face à insistência de Trump num cessar-fogo quando tomar posse na próxima semana “mostra ironicamente quão eficaz pode ser a pressão para mudar o governo israelita”. comportamento.”

Jonathan Panikoff, diretor da Scowcroft Middle East Security Initiative no Atlantic Council, disse que Biden merece elogios por continuar a impulsionar as negociações, apesar dos repetidos fracassos. Mas as ameaças de Trump ao Hamas e os seus esforços através de Witkoff para “persuadir” Netanyahu também merecem crédito, disse ele.

“A realidade irónica é que, num momento de crescente partidarismo, mesmo na política externa, o acordo representa o quão mais poderosa e influente a política externa americana pode ser quando é bipartidária”, disse ele. “Tanto a administração cessante como a próxima merecem crédito por este acordo e teria sido muito menos provável que acontecesse sem que ambas o pressionassem.”

A aceitação aberta da administração Biden da participação da equipa de Trump nas negociações baseou-se em muito mais do que a influência do presidente eleito sobre Netanyahu e as suas ameaças de que haveria “um inferno a pagar” se um acordo não fosse alcançado antes do dia. de inauguração. , o que ocorre em cinco dias, disseram três atuais autoridades dos EUA.

As autoridades, que falaram sob condição de anonimato para oferecer detalhes sinceros, disseram que seu interesse em que Witkoff participasse das negociações junto com o homem de referência de Biden no Oriente Médio, Brett McGurk, foi concebido principalmente para garantir que um acordo, que exigirá um longo processo. compromisso americano permanente, continuaram o apoio dos EUA após Biden deixar o cargo.

No entanto, desde que Witkoff entrou na última ronda de conversações em Doha, no Qatar, juntamente com McGurk, estes responsáveis ​​norte-americanos minimizaram a relevância de Trump para o processo, para além da importância de garantir o seu apoio a um acordo meticulosamente negociado durante o ano passado. Querem também apoio a um plano impulsionado pela administração Biden para a governação, reconstrução e segurança de Gaza, que levará muitos meses (e um apoio significativo dos EUA) para ter sucesso.

As autoridades disseram que era importante que todas as partes no acordo soubessem que o acordo contava com a adesão do novo presidente. Isso foi importante não só porque Biden deixará o cargo em apenas cinco dias, mas também porque os Estados Unidos são fiadores do acordo que será desenvolvido em várias fases.

Um dos receios de não incluir responsáveis ​​de Trump nas negociações era que a nova administração pudesse abandonar o plano pós-conflito para Gaza que foi trabalhado ao longo do ano passado.

Esse plano, delineado recentemente na terça-feira pelo Secretário de Estado Antony Blinken, apela a uma presença internacional em Gaza para trabalhar com a Autoridade Palestiniana sediada na Cisjordânia e ajudá-la tanto na governação como na reconstrução. Apela também a uma presença temporária de segurança estrangeira no território para resolver as preocupações de segurança israelitas.

Ao longo da guerra, a relação de Biden com Netanyahu foi tensa pelo enorme número de palestinos mortos nos combates (actualmente mais de 46.000 mortos) e pelo bloqueio israelita ao território que criou uma catástrofe humanitária em Gaza ao impedir o acesso aos alimentos. e os cuidados básicos de saúde são severamente limitados.

Ativistas pró-palestinos exigiram um embargo de armas contra Israel, mas a política dos EUA permaneceu praticamente inalterada. Nos últimos dias, o Departamento de Estado informou o Congresso sobre uma venda planeada de armas no valor de 8 mil milhões de dólares a Israel.

A recusa de Biden em impor restrições significativas sobre a forma como os israelitas podem ter ajudado Israel a degradar seriamente o Hamas e o Hezbollah, mas também trouxe enorme sofrimento a palestinianos e libaneses inocentes que foram apanhados no fogo cruzado dos 15 meses de guerra devastadora. Os críticos do democrata cessante dizem que a sua abordagem poderá ter ramificações a longo prazo para a posição dos Estados Unidos no Médio Oriente e poderá muito bem revelar-se uma mancha no legado de Biden.