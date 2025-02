O homem mais forte do mundo, junto com o homem mais rico do mundo com a âncora mais inclinada do mundo. Um dos sites mais incríveis da história americana com Donald Trump e o “primeiro amigo” Elon Musk com Sean Hannity, um amigo de longa data e o moderador de rede conservadora mais popular, possui um dos relatórios da Fox News com o salário da Fox News de US $ 25 milhões um ano.

“Donald Trump é um bom homem. Foi atacado pelo meio injustamente. Ele era cruel ”, começou o bilionário. “Eu sempre respeitei Muska, criei projetos que eles nunca haviam visto antes.

Ele é um empreendedor excepcional e trabalha com centenas de genes.

Ele é um líder “, o presidente dos EUA respondeu agradecendo a bilionários por salvar” milhares de vidas na Carolina do Norte “após a devastação causada pelos furacões que atingiram o estado no ano passado. Em cerca de uma hora, Musk e Trump Sim trocaram elogios e lisonjeiros, mas ele não respondeu muitas perguntas despertadas por um “relacionamento especial” entre o comandante e seu “primeiro amigo”.

Qual é o papel do patrono de Tesla na administração? Que peso nas decisões do presidente? Quem tem a última palavra sobre cortes drásticos na administração, que como chefe do governo (DOGE) realiza almíscar? A Casa Branca tentou extinguir a controvérsia e disse que um bilionário não é um administrador de Dogge, mas um presidente superior. No entanto, não está claro quem lidera o departamento, não se Musk. O patrono de Tesla explicou para seu papel que sua tarefa é criar os planos do presidente. “Se não houver vontade presidencial, a vontade das pessoas nem sequer terminou”, disse ele, acrescentando, “renovamos a democracia”. Trump repetiu sua confiança em Muska várias vezes durante a conversa. “Eu tentei procurar um homem inteligente do que ele, mas não.”

