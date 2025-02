Bruxelas tratou Washington “Tão Terrível”, reclamou com o presidente dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou sua intenção de impor tarifas à União Europeia, citando tratamento injusto na prática comercial. Isso segue a implementação de 25% das importações das importações do México e do Canadá e 10% em bens chineses, em força 1. Fevereiro.

O bloco europeu está defendendo possíveis limitações comerciais sob o novo governo americano por meses depois que Trump emitiu várias ameaças para impor tarifas da UE, a menos que certas condições sejam cumpridas. Em dezembro, Trump solicitou que a UE reduzisse seu déficit comercial com os EUA, aumentando significativamente a compra de petróleo e gás americanos.

“Vou impor tarifas à União Europeia? Você quer uma resposta verdadeira ou devo lhe dar uma resposta política? Absolutamente, absolutamente,” Trump disse a repórteres na Casa Branca na sexta -feira.













“A União Europeia nos tratou tão terrivelmente”, “ Adicionou o líder americano. Confirmou planos para “Algo significativo” Em frente à UE, mas não forneceu detalhes especiais sobre bens direcionados ou tarifas precisas.

Este não é o primeiro caso de tensão comercial entre os EUA -I -AI -UE sob o governo de Trump. Em 2018, durante seu primeiro mandato, Trump impôs 25% das tarifas de aço e 10% das importações de alumínio da UE, Canadá e México, citando cuidados da segurança nacional. Em resposta, a UE implementou a retaliação de tarifas para produtos dos EUA, como uísque de bourbon e motocicletas.

As novas tarifas sobre o México e o Canadá justificaram a administração de Trump como medidas para resolver questões como imigração ilegal e aparecimento de fenda nos Estados Unidos.













Apesar dos avisos dos economistas de possíveis consequências econômicas globais, incluindo aumento da inflação e cadeias de suprimentos perturbadas, Trump permaneceu inabalável em sua abordagem.

Na quinta -feira, Trump também ameaçou impor 100% de tarifas às pessoas do BRICS se ele tentar minar “Dollar americano poderoso” Criando uma moeda alternativa. Os membros do bloco econômico aceleraram os esforços para reduzir as moedas do terceiro partido no comércio bilateral nos últimos anos, especialmente depois que as sanções ocidentais levaram ao congelamento de reservas russas mantidas em dólares e euros, após a escalar do conflito ucraniano de 2022.