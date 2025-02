Trump: “Ele em breve morrerá contra a UE, conversarei com o Canadá e o México hoje”. Scholz: ‘Pronto para responder’

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que “em breve” também anunciará tarefas contra a UE. Tycoon anunciou então que conversaria com o Canadá e o México hoje sobre a questão das tarifas.

Bolsa e mercados

Enquanto isso, o presidente dos EUA continua a atacar o Wall Street Journal e o fundo de segurança contra os deveres que decidiu impor. “Essas pessoas ou entidades são verificadas pela China ou por outras empresas estrangeiras e locais”, escreveu Trump no Trump Post. “Quem ama e confia nos Estados Unidos é por taxas”, acrescentou Tycoon.

“Os Estados Unidos e a Europa usam a troca de bens e serviços – disse o chanceler alemão Olaf Scholz Chegada ao cume da UE informal em Bruxelas -. Se tudo isso dificultasse, os Estados Unidos e a Europa seriam afetados negativamente. Uma coisa é clara: como uma área econômica forte, podemos controlar nossos negócios de forma independente e responder às tarefas. É isso que temos que fazer e fazer. No entanto, a perspectiva e o objetivo devem ser que procedemos com base na cooperação ”.

“Não há vencedores na guerra de funções é a China”. A UE e os EUA “estão interconectados, precisamos deles e eles de nós. As obrigações não são boas para empregos e consumidores ”, explicou o alto representante da UE para política externa Kaja Kallas chegou a uma cúpula informal da UE.

“Se atacado” do ponto de vista comercial, a Europa terá que ser respeitada e respondida “, disse Emmanuel Macron, presidente da República Francesa. O novo presidente dos EUA “deve nos levar a ser unidos e mais específicos”.

A União Europeia deve “se mover urgentemente” e responder “unida” como “um assunto que é mais forte” e, ao mesmo tempo, deve continuar “fortalecendo suas habilidades” em comparação com a nova política dos Estados Unidos, Donald Trump. O Ministro Spagnolo dell’economia, corpo de CarlosEm declarações sobre a Rádio Nacional Espanhola RNNE.

“Quanto mais somos unificados, seremos europeus, mais fortes nossos relacionamentos, mais estaremos preparados”, disse Cuerpo sobre os deveres impostos pelo governo de Trump no Canadá, México e China.

Proposta inicial chinesa sobre as obrigações impostas ao governo dos EUA se concentrará em Após a “primeira fase” do acordo comercial alcançado laboriosamente em 2020 Durante o primeiro mandato da Casa Branca. Isso foi relatado pelo Wall Street Journal, citando recursos próximos à documentação, segundo os quais outras partes do plano de Pequim incluirão um compromisso de que não desvalorizará Yuana, uma oferta para investimentos adicionais nos Estados Unidos e o compromisso de reduzir As exportações de precursores de fenanil, o dragão é o principal produtor global.

O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau estava ligando para o presidente do Conselho Europeu Antonio Costa para informá -lo da resposta canadense à decisão de Donald Trump de impor 25% do Canadá e do México. “Ambos os líderes – diz que uma alta fonte européia – enfatizou a importância das relações bilaterais da UE -Canadá e confirmou sua determinação de continuar a cooperação em todos os aspectos de nossa cooperação em termos de relações interpessoais, de negócios e investimentos”. Os líderes então concordaram em permanecer em contato.

Reprodução reservada © Copyright ANSA