Trump elogia DeSantis por apelos para sessão especial sobre imigração

Donald Trump elogiou o governador da Flórida, Ron DeSantis (R), por convocar uma sessão legislativa estadual especial para implementar a agenda de imigração do presidente eleito.

“Obrigado, Ron, espero que outros governadores sigam o exemplo!” Trump postou no Truth Social na terça-feira.

O presidente eleito estava respondendo a uma proclamação que DeSantis postou no X convocando uma sessão especial em 27 de janeiro.

“As autoridades estaduais e locais da Flórida devem ajudar a administração Trump a fazer cumprir as leis de imigração do nosso país”, disse DeSantis aos repórteres na segunda-feira. “Para fazer isto de forma eficaz, precisaremos de legislação que imponha deveres adicionais às autoridades locais e forneça financiamento a essas autoridades locais. “Também é necessário que haja medidas para responsabilizar as pessoas pela violação das nossas políticas anti-santuário e a Florida deve garantir que não temos incentivos persistentes para que as pessoas entrem ilegalmente no nosso estado.”

A troca entre os dois líderes é outro sinal de que a relação de trabalho entre Trump e DeSantis continua a melhorar depois que os dois se enfrentaram nas primárias presidenciais republicanas.

No entanto, o governador rapidamente recebeu resistência dos líderes republicanos na legislatura estadual, que chamaram a medida do governador de “prematura”.

“A Constituição da Flórida exige que participemos de uma sessão especial convocada unilateralmente pelo governador”, disseram o presidente do Senado do Estado da Flórida, Ben Albritton (R), e o presidente da Câmara, Daniel Pérez (R). “No entanto, o poder de convocar uma sessão extraordinária também cabe aos presidentes. Como representantes eleitos do povo, o Legislativo, e não o Governador, decidirá quando e que legislação iremos considerar.”

DeSantis respondeu às críticas em uma postagem no

“Como parte da sessão especial que convoquei para 27 de janeiro, uma semana após a posse do presidente Trump, apelo à legislatura para alocar fundos para detenção, realocação, infraestrutura de transporte, apoio das autoridades locais e tudo o mais necessário para a Flórida. para cumprir esta missão.”

Fonte