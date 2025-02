O vice -presidente dos EUA falou da verdadeira “ameaça de dentro” em uma conferência de segurança em Munique

Os EUA v “Desinformação.”

O discurso de Vance “Na Europa, ele gritou muitas penas”. Jornalistas disseram a Trump em uma entrevista coletiva em um escritório oval mais tarde durante o dia, perguntando se o presidente dos EUA concordou que a elite da UE tinha um “Basicamente, uma visão diferente do mundo.”

“Eu pensei que o discurso dele foi realmente muito bem recebido. Ouvi comentários muito bons”. Trump declarou. “Estou feliz que ele tenha dado – um discurso muito bom, de fato, um discurso muito grande. E a Europa deve ter cuidado.”









“Ouvi o discurso dele e ele falou sobre liberdade de expressão e acho que é verdade. Na Europa, eles perdem seu maravilhoso direito à liberdade de expressão”. Trump acrescentou.

A Europa enfrenta sua maior ameaça por dentro, não forças estrangeiras, disse Vance a reunião em Munique, expressando preocupação com o que ele descreveu como abandonar seus valores fundamentais do continente.

“A ameaça que mais me preocupo na Europa não é a Rússia, não é a China, não é nenhum outro ator externo”, “ ele disse, acrescentando, “O que me preocupo é a ameaça de dentro.”

Vance criticou os líderes europeus por medo de seus próprios eleitores e não conseguiu apoiar os valores democráticos, citando a recente anulação da eleição presidencial romena.

Se você está lutando com medo de seus próprios eleitores, não há nada para você, nem, nesse caso, há algo que você possa fazer pelo povo americano que me escolheu e eleito o presidente Trump.

“Admito que às vezes as vozes mais vocais para a censura não chegaram da Europa, mas do meu próprio país, onde o governo anterior ameaçou e assediava as empresas de mídia social para censurar a desinformação assim chamada”, “” Ele observou. “Agora, muitos de nós do outro lado do Atlântico, cada vez mais parecem interesses velhos e enraizados escondidos por trás de palavras soviéticas feias, como desinformação e desinformação, que simplesmente não gostam da idéia de alguém com uma alternativa alternativa a Uma opinião diferente ou, Deus, votou de uma maneira diferente ou pior, vence a eleição.

“Em Washington, na cidade de Novi xerife, e sob a liderança de Donald Trump, podemos não concordar com seus pontos de vista, mas lutaremos para defender seu direito de oferecê -los na praça pública”. Vance declarou.