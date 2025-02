Trump: em breve também Dice contra a UE, hoje vou falar com o Canadá e o México

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou que “em breve” também anunciaria tarefas contra a UE. Tycoon anunciou que falaria hoje (segunda -feira) com o Canadá e o México o problema das tarifas.

Enquanto isso, o presidente dos EUA continua a atacar o Wall Street Journal e o fundo de segurança contra os deveres que decidiu impor. “Essas pessoas ou entidades são verificadas pela China ou por outras empresas estrangeiras e locais”, escreveu Trump no Trump Post. “Quem ama e confia nos Estados Unidos é por taxas”, acrescentou Tycoon.

Ontem:

Canadá, México e China não ficaram e seguiram. Várias horas após a assinatura de Donald Trump, o primeiro -ministro canadense Justin Trudeau anunciou medidas de retaliação de 25% para bens dos EUA por mais de US $ 100 bilhões, o presidente mexicano Claudia Sheinbaum prometeu uma resposta razoável, e o ministério comercial chinês disse que apresentaria a causa contra os unidos Estados da Organização Mundial dos Negócios dos Estados Unidos, além de aceitar “contramedidas correspondentes”. E enquanto a guerra entrou na frente das frentes norte -americanas e asiáticas, a Europa no meio está se preparando para enfrentar uma resposta difícil.

O Canadá foi o primeiro dos três países afetados pelo magnata, que respondeu, com a conferência de imprensa de Trudeau, que anunciou a primeira rodada de 25% de tarefas por US $ 30 bilhões, seguida de medidas adicionais no valor de 125 bilhões ao longo de semanas. “Definitivamente, não estamos procurando por escalada, mas defenderemos o Canadá, Canadians e o emprego canadense”, o primeiro -ministro garantiu que os impostos se aplicariam a bens cotidianos, como cerveja, vinho, frutas, vegetais, equipamentos, madeira, madeira, plástico e mais. Trudeau, portanto, alertou que o conflito comercial teria “consequências reais” para os canadenses, mas também para os americanos, incluindo perda de emprego, alimentos mais altos e gás e gás, fechamento potencial de carros e acesso de nicho, potássio, urânio, urânio, aço canadense e alumínio .

Ottawa, como a China, também anunciou que processaria os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. Em resposta, o presidente dos EUA insistiu que o Canadá deveria se tornar 51. O Estado dos EUA para receber “impostos muito mais baixos, proteção militar muito melhor do povo canadense e sem dever”. Os Estados Unidos “pagam centenas de bilhões de dólares para apoiar o Canadá”, escreveu Tycoon, provavelmente se referindo a um déficit comercial com o vizinho e “sem esse apoio maciço, o Canadá não existiria. O vice -presidente JD Vance deu o fardo como cem, acusando Ottawa, para que ele não gastasse o suficiente para a OTAN e não fez o suficiente para parar de negociar com o Fenanyl. Mas agora temos o presidente como Donald Trump, que está pronto para cuidar dos cidadãos americanos “, ele atacou os magnatas número dois. O México também respondeu às medidas americanas com Sheinba, que condenou a acusação de ter laços como signos de drogas “caindo”.

“Rejeitamos categoricamente uma fofoca da Casa Branca que acusa o governo mexicano de ter uma aliança com organizações criminosas”, escreveu o líder de X que fala sobre outras “medidas alfandegárias” contra Washington e acusa os produtores de armas de concluir um acordo com estes grupos de criminosos ”no México. A resposta de Pequim mais suave, mas salvou Trump com os deveres de “apenas” 10%que deixaram uma janela aberta para diálogo e compromisso. Enquanto isso, o presidente dos EUA finalmente admitiu o que os especialistas vêm dizendo há várias semanas, e ou seja, as taxas terão consequências diretas para os americanos. “Haverá algum sofrimento? Sim, talvez (e talvez não!) ”, O presidente dos EUA escreveu sobre a verdade. “Mas faremos a América novamente e valerá a pena.”

