Trump em ‘sem pressa’ para falar com o chinês XI

O presidente dos EUA impôs recentemente tarifas sobre bens chineses, que incentivaram as recuperações de Pequim

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que em “Sem pressa” Participe de conversas com o presidente chinês Xi Jinping após o tarifa de tit-for-tat, que recentemente impôs dois países. Pequim entrou com uma ação com uma organização comercial contra a tarifa imposta por Washington e enfatizou a importância do diálogo para lidar com a situação.

No início desta semana, o governo de Trump anunciou 10% adicionais das tarifas em todas as importações chinesas, que estão no auge dos deveres existentes sobre os bens chineses. O presidente dos EUA citou preocupações sobre o desequilíbrio comercial e a necessidade de lidar com questões de comércio de drogas, especialmente o Fentanil, que está associado à China. Em uma declaração, Trump enfatizou a necessidade dessas medidas para proteger os interesses americanos e resolver a atual crise de opióides.

Em resposta, a China implementou a retaliação tarifária, direcionando as principais exportações para os Estados Unidos, incluindo 15% das tarifas de carvão e gás natural mobiliado, e 10% do óleo bruto e máquinas agrícolas. Além disso, a China lançou uma investigação antitruste sobre a gigante tecnológica americana Google, sinalizando a propagação potencial da disputa comercial no setor tecnológico.

Durante uma conferência de imprensa na Casa Branca na terça -feira, Trump perguntou quando pretendia conversar com XI. O líder americano disse que conversaria com seu colega chinês “No momento apropriado.”

“Eu não corri”, “ Trump disse aos repórteres, acrescentando que resta saber qual poderia ser o resultado de tais conversas e rejeitou a influência da retaliação chinesa.

A porta-voz da Casa Branca de Karolina Leavitt também disse a repórteres na terça-feira que Trump-Xi ainda não havia sido agendado, mas observou que o presidente chinês já havia abordado a questão. "Vamos ver como vai essa chamada," Leavitt disse à Fox.













Liu Pengyu, porta -voz da embaixada chinesa em Washington, também disse a Reuters que a China espera que agora eles esperam que agora ele trabalhe com Pequim para garantir conexões estáveis, saudáveis ​​e sustentáveis ​​entre as duas nações.

Depois de impor 25% das importações das importações do Canadá e do México na semana passada, Trump suspendeu essas medidas depois de conversar com os líderes dos países vizinhos. Ambos os países concordaram em aumentar a segurança da fronteira e tomar medidas para suprimir o fluxo de drogas ilegais nos EUA em troca de uma pausa temporária nas tarifas.

Enquanto isso, Trump também ameaçou impor tarifas da UE, a menos que aumente o petróleo e o gás dos EUA. Sua ameaça causou preocupação entre os líderes do bloco da próxima guerra comercial entre a UE dos EUA.

O chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que Bruxelas estaria pronta para negociar com Washington para garantir uma forte parceria dos dois lados, mas observou que a UE iria “Esclarecemos igualmente que sempre protegeremos nossos próprios interesses – mas sempre que necessário”.