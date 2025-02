Trump em tratados do governo dos EUA Veja “enormes reembolsos”

Os Estados Unidos perderam bilhões de dólares em contribuintes para “cair, fraude e abuso”, disse o presidente

O presidente dos EUA, Donald Trump, soou um alarme por causa do que descreveu como uma corrupção furiosa no governo dos EUA, enquanto prometeu derrubar uma burocracia ineficaz que custa aos bilhões de dólares.

Na terça -feira, o presidente apresentou suas observações no Salão Oval, com Elon Masculino, chefe do Ministério do Governo (Doge) e um aliado próximo, que ficou ao lado da mesa resoluta, enquanto os dois apresentaram sua visão de reduzir o consumo do estado .

Trump registrou especialmente contratos entre o governo e os executivos privados, lembrando -se de um caso em que o conselheiro – que ele não identificou – foi contratado por três meses, mas continuou a receber o dinheiro em 20 anos.

“Eu vejo muitos golpes de retorno. Ótimos golpes nas costas. Porque ninguém pode ser tão estúpido em dar alguns desses contratos”. Ele afirmou.









Enquanto isso, bilhões de dólares vão embora “Em desperdício, fraudes e abuso”. Trump disse, acrescentando isso “Ninguém teve a ideia de que era tão ruim, tão doente e corrupto”. Ele enfatizou que havia candidado as promessas de que lutaria contra a corrupção e planejava fazer exatamente isso.

Anunciando as observações do presidente, Musk observou que “Há muitas pessoas na burocracia que têm um salário aparentemente de várias centenas de milhares de dólares, mas de alguma forma conseguiram levantar dezenas de milhões de dólares”. A administração de Trump e a missão de Doge são “Renove a democracia”, Ele acrescentou.

Ele também observou que os EUA não tinham escolha a não ser lançar grandes reformas. “Temos um déficit de 2 trilhões (orçamento). E se não fizermos algo sobre esse déficit, o país vai à falência”. Disse almíscar.

Trump também criticou o judiciário dos EUA por tentar impedir que Doge revise a agência governamental, especialmente o sistema de caixa registradora. “Se eu precisar de um voto no Congresso para encontrar fraude e abuso, está tudo bem comigo … para que o juiz possa nos impedir de encontrar toda essa fraude e encontrar toda essa incompetência?” Ele acusou.

Embora Trump tenha insistido que o objetivo da auditoria era remover a corrupção, os oponentes acusaram o homem e sua agência de autoridade, buscando desmantelar programas críticos do governo e potencialmente abusar de informações sensíveis a fins políticos.

Como parte de seu incentivo para combater a ineficiência do governo, o governo de Trump já quebrou a Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID), o principal meio de Washington para financiar projetos políticos no exterior, suspendendo a maior parte da assistência externa. O presidente dos EUA pediu anteriormente a agência para desligar, chamando -a para liderar “Madmen radical.”