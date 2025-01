Trump enfrenta momento crucial com viagem à Califórnia

O presidente Trump se aventurará na azul profunda Califórnia na sexta-feira para uma visita altamente vista que poderá determinar a ajuda humanitária para o estado e como Trump trabalhará com os governadores democratas durante seus quatro anos no cargo.

A viagem de Trump para Los Angeles devastada pelo fogo ocorre depois que ele trocou farpas com o governador da Califórnia, Gavin Newsom (D). O presidente também fará viagens à Carolina do Norte, atingida pelo furacão Helene, e a Nevada, dois estados que venceu em novembro.

A viagem a Los Angeles também marca um grande momento para Newsom, que foi apontado como um potencial candidato a 2028, mas que também está sob intenso escrutínio sobre a resposta do estado ao incêndio.

O Congresso provavelmente terá que considerar a ajuda em desastres para a Califórnia antes do prazo final de financiamento do governo, 14 de março. Vários importantes republicanos, incluindo o presidente da Câmara Mike Johnson (R-La.), Pediram que fossem impostas condições à ajuda federal ao estado. Na semana passada, Trump sugeriu vincular a ajuda a um futuro projeto de reconciliação.

O deputado Young Kim (R-Califórnia), cujo distrito é vizinho das áreas mais atingidas pelos incêndios, disse ao The Hill que uma visita à região poderia mudar a perspectiva de Trump sobre o pacote de ajuda.

“(É) o mesmo argumento que venho defendendo com meus colegas”, disse Kim. “Se este desastre atingisse o seu distrito, eu pensaria de forma diferente e não falaria sobre as condições, porque olhe para os meus colegas na Carolina do Norte, olhe para os meus colegas em outras áreas de desastre como a Louisiana, e depois aqui no sul da Califórnia.”

Antes de o ex-presidente Biden entregar a ajuda humanitária na Califórnia a Trump, ele estendeu a ajuda do estado para 100 por cento por 180 dias, o que se estende até a presidência de Trump. Biden disse antes de sair que o Congresso precisará fornecer mais ajuda ao estado, onde compartilha um bom relacionamento com Newsom.

Trump herdou então o desastre e optou por visitar a Califórnia na sua primeira semana no cargo. Ele disse na quarta-feira que não pensou se se encontrará pessoalmente com Newsom. Ele também optou por ir para a Carolina do Norte depois de criticar a resposta federal e local ao furacão que atingiu o local em setembro.

Ele disse à Fox News na quarta-feira: “Não acho que deveríamos dar nada à Califórnia até que eles deixem a água fluir para seu sistema”. E sugeriu que os estados deveriam gerir as suas próprias respostas aos desastres naturais.

“A FEMA é uma grande discussão, porque tudo o que faz é complicar tudo”, disse Trump. “A FEMA não fez o seu trabalho nos últimos quatro anos.”

Trump argumentou esta semana que a ajuda aos incêndios florestais tornará as negociações sobre ajuda humanitária “mais simples”.

“Los Angeles se tornou mais simples porque vai precisar de muito dinheiro”, disse ele. “De modo geral, acho que você descobrirá que muitos democratas pedirão ajuda, então acho que talvez isso torne as coisas mais unilaterais. Nós vamos cuidar de Los Angeles.”

Trump visitou o sul da Califórnia em 2018 após um incêndio florestal e visitou os danos com Newsom, que era o governador eleito e então governador. Jerry Brown (D). Newsom, na época, elogiou Trump, dizendo: “Não há política sendo praticada aqui”.

Questionado sobre essa visita em comparação com agora, Trump disse à Newsmax na semana passada: “Bem, isto é diferente de 2018”.

Por um lado, Trump tem uma equipa diferente da de 2018. A sua chefe de gabinete, Susie Wiles, e a secretária de imprensa Karoline Leavitt são caras novas, e a sua nomeação para Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, ainda não foi aprovada pelo Senado; Benjamine Huffman atua como secretária interina. Huffman lidera os Centros Federais de Aplicação da Lei de Segurança Interna, que treina policiais.

Trump não nomeou um diretor interino para a FEMA, que é da responsabilidade da segurança nacional, e ainda não nomeou o seu nomeado para o cargo.

As interações de Trump e Newsom serão, sem dúvida, observadas de perto. Os dois, que não são estranhos ao treinamento mútuo, trocaram farpas sobre as respostas de emergência estaduais e federais ao desastre. Apesar das idas e vindas, Newsom convidou Trump para visitar o estado e instou-o a não “politizar a tragédia humana ou espalhar desinformação nos bastidores”.

Newsom voltou a mirar em Trump esta semana, depois que o presidente assinou uma série de ordens executivas atrasando as iniciativas climáticas da era Biden, incluindo a retirada dos EUA do Acordo Climático de Paris, o congelamento de novos arrendamentos eólicos em alto mar e a expansão do petróleo e a expansão do petróleo. e expansão e petróleo. Perfuração de gás no Ártico.

“Se você não acredita na ciência, acredite nos seus próprios olhos”, disse Newsom em comunicado, seguido de imagens dos incêndios florestais.

Trump, na entrevista de quarta-feira, disse que Newsom poderia liberar água, um comentário que vem depois que Trump atacou o governador por causa da escassez de água. Ele repetiu suas afirmações de que a Califórnia poderia combater melhor os incêndios em Los Angeles, direcionando a água da parte norte do estado para a parte sul.

“Olha, Gavin tem uma coisa que pode fazer: ele pode liberar a água que vem do norte”, disse Trump. “Há grandes quantidades de água, água da chuva e água da montanha que vem com a neve, cai quando, à medida que derrete. Há tanta água. Eles estão liberando-o no Oceano Pacífico. E eu disse a ele que é uma questão política para os democratas. Não sei.”

Alguns republicanos esperam que, apesar das ações de Trump na primeira semana após o seu regresso à Casa Branca, o presidente possa ser amigo de Newsom se os dois se encontrarem cara a cara.

“Se aprendemos alguma coisa com as primeiras 48 horas de Trump 2 é que não há muito espaço para nuances e conforto para seus oponentes”, disse C. Stewart Verdery Jr., ex-secretário adjunto de segurança interna no governo de George W. Administração Bush. “É incomum que o local do desastre do incêndio florestal seja exatamente na sede da ‘resistência Trump’ na Califórnia e no SoCal em particular. Mas vou prever que, mesmo que as farpas políticas sejam lançadas ao prefeito Bass e ao governador Newsom, o Congresso fará o que é habitual e fornecerá ajuda às vítimas dos incêndios assim que os números forem finalizados.”

Os republicanos dizem que politicamente é uma oportunidade para o presidente do estado azul contrastar a liderança da sua administração com a liderança democrática do estado.

“Trump tem a oportunidade de não basicamente tentar ferrar a Califórnia, mas de vir à Califórnia e dizer: ‘Ei, esses caras que você elegeu não governam bem e vamos consertar a Califórnia para você'”, disse Rob Rob Stutzman. , um político da Califórnia e ex-assessor do ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger (R).

“Mas os republicanos também apontam a sensibilidade da questão, considerando os comentários de Trump de que os incêndios florestais ajudam as negociações.

Trump já interveio unilateralmente na situação: na segunda-feira, ele assinou uma ordem executiva orientando os departamentos a “encaminhar mais água” do norte da Califórnia para o sul da Califórnia.

Outros republicanos alertam que Trump precisa de “ser sensível” na sua visita, depois de muitas pessoas na área da Grande Los Angeles terem perdido as suas casas e empresas devido aos incêndios florestais.

“Esta é uma visita importante para o presidente dada a magnitude da tragédia e o seu desejo declarado de unir o país. Porém, também é complicado para ele porque já indicou que aproveitará a situação para avançar outras prioridades no Congresso”, disse o ex-deputado Carlos Curbelo (R-FLA).

Mulvaney, por outro lado, disse que as conversas sobre o condicionamento da ajuda deveriam ter ocorrido muito antes dos recentes desastres naturais na Carolina do Norte e na Califórnia.

“Há vinte anos devíamos ter começado a falar sobre investir dinheiro de ajuda humanitária em actividades corretivas para garantir que o próximo desastre não fosse tão dispendioso”, disse Mulvaney, antigo director do Gabinete de Gestão e Orçamento na primeira administração de Trump.

“Nunca conheci Donald Trump para fugir de uma conversa difícil”, acrescentou.

