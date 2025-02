Trump entra em um novo capítulo com Rupert Murdoch

“Rupert Murdoch está sozinho em uma aula, ele é um cara incrível”, disse o presidente Trump sobre o magnata conservador da mídia, que sentou -se sorrindo para o Salão Oval nesta semana, enquanto o recém -eleito presidente cantou elogios.

Momentos depois, quando um jornalista da sala perguntou sobre uma editora recente no The Wall Street Journal de Murdoch, que argumentou que as propostas comerciais do presidente levariam à “guerra comercial mais boba da história”, Trump cantou uma melodia diferente.

“Vou ter que falar com ele”, disse o presidente.

“Eu estive no Wall Street Journal várias vezes”, disse Trump sorrindo na direção de Murdoch, enquanto as câmeras da piscina da Casa Branca rolaram. “Eu não concordo com ele em algumas coisas.”

As costela lúdica e pública de Trump de um dos magnatas da mídia mais proeminente enfatizaram o relacionamento dos anos novamente, novamente entre o presidente e o magnata da publicação, que os observadores políticos e a mídia disseram a ele nesta semana nesta semana. cenário.

“Trump sabe que Murdoch ainda é muito poderoso no campo em que dá mais importância a qualquer outro: a mídia. Portanto, haverá riscos para aliená -lo pessoalmente ”, disse Grant Reeher, uma pesquisa sênior e associada associada no Campbell Public Affairs Institute.

“Para Murdoch, não há valor em ser mais verbal sobre seus sentimentos pessoais sobre Trump. Ele sempre esteve em uma posição mais forte, deixando suas publicações falarem.

Os jornais lidos amplamente de Murdoch falam em voz alta durante as duas primeiras semanas de Trump na Casa Branca.

A revista questionou as posições de Robert F. Kennedy Jr. em vacinas, atingiu Trump por tirar os privilégios de segurança dos ex -assistentes principais e o advertiu a perdoar os prisioneiros de 6 de janeiro.

A Casa Branca respondeu fortemente ao editorial da revista nesta semana, derrubando Trump no comércio, eliminando um memorando para os jornalistas intitulados “Morte, impostos e o Wall Street Journal que apóiam o vazio da fabricação dos EUA”.

Foi uma posição que lembra os ataques de Trump contra Murdoch durante a campanha de 2024, quando em um ponto ele o chamou de “globalista” que tentou “me derrubar”.

Nas últimas semanas, outras propriedades da mídia pertencentes a Murdoch pintaram uma perspectiva muito mais rosa da agenda do presidente.

As histórias de capa do New York Post apresentaram imagens da página completa de prisões e deportações de migrantes, com uma manchete de uma página principal no dia da inauguração elogiando Trump como um começo na “Era de Ouro da América”.

Na Fox News, a jóia da coroa do Império da Mídia Americana de Murdoch, Trump recebeu elogios quase universais dos melhores anfitriões, enquanto a rede obteve entrevistas exclusivas cobiçadas com os altos funcionários do governo e o presidente.

Trump, um ávido consumidor de notícias a cabo, contratou vários ex -anfitriões da Fox para servir em cargos importantes no gabinete e nesta semana concordou em uma entrevista de alta extensão que será transmitida antes da transmissão da Fox do Super Bowl no domingo com o apresentador de Bret Baier.

Muitos viram o golpe de Lara Trump da Fox, ex -co -presidente da RNC e esposa do filho do presidente Eric Trump, para organizar um show na rede como outro sinal de relações com aquecimento entre o canal a cabo e a Casa Branca.

“Foi óbvio por um tempo que a Fox precisa de Trump mais do que Trump precisa de Fox”, disse um proeminente estrategista republicano.

A Fox é o canal de notícias a cabo mais qualificado há mais de duas décadas e viu aumentos na platéia desde que Trump foi eleito no outono passado.

O relacionamento aparentemente melhorado entre Trump e Fox contrasta com quatro anos de tensão entre as duas partes depois que ele deixou a posição, marcada por uma grande demanda de difamação que custa os negócios de Murduoch mais de meio bilhão de dólares.

“Eles não respeitam você, leem as declarações. Eles têm medo, um ódio e desprezo por você ”, disse o aliado de Trump, Steve Bannon, durante um discurso ardente da conferência conservadora de ação política, alguns meses antes dos Murdochs resolver uma demanda por difamação com os sistemas de votação da Dominion fora do tribunal.

Bannon se referiu às comunicações internas de Murdoch que o mostraram em dúvidas particulares sobre as reivindicações de Trump sobre as eleições de 2020.

Meses depois, o New York Post de Murdoch apoiou o governador da Flórida, Ron DeSantis (R), desde que estabeleceu um principal desafio para Trump para a indicação republicana para presidente.

Alguns observadores dizem que, independentemente de seus sentimentos pessoais por Trump, Murdoch e seus representantes estão mais preocupados em participar das opiniões de seus leitores e espectadores, uma estrela do norte que provavelmente está promovendo a rejeição da revista à Casa Branca nos últimos dias.

“A vontade de assumir uma posição é bastante notável, dada a maneira pela qual outras empresas de mídia, particularmente as empresas de mídia social, cederam a Trump”, disse John Mark Hansen, professor de ciência política da Universidade de Chicago.

“Pode ser porque Murdoch acredita que tem algum crédito com Trump e pode lidar com parte da raiva, ou simplesmente acredita que ele não perderá nada com seus leitores”.

Os representantes de Murdoch e da Casa Branca se recusaram a comentar.

Desde a vitória de Trump em novembro, alguns dos maiores líderes da mídia, tecnologia e empresas demonstraram um interesse renovado em sustentar as relações com o novo presidente.

Trump se gabou dessa tendência e expressou diversão de que executivos seniores como Jeff Bezos e Mark Zuckerberg estão mostrando uma vontade de trabalhar com ele e fazer mudanças em seus negócios com sua agenda em mente.

Mas Murdoch ainda está como o presidente disse no Salão Oval nesta semana: em sua própria categoria.

“Os jornais provavelmente pararão de executar editoriais. A publicação e o jornalismo não precisam estar entrelaçados na política de poder ”, escreveu o crítico de mídia Ben Smith em uma coluna recente. “Mas se você quer ser um magnata, como Murdoch aprendeu ao longo das décadas, não pode torná -lo tão fácil de intimidar.”

Fonte