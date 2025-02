As ações da Lockheed Martin afundaram depois que o presidente dos EUA disse que poderia reduzir pela metade o consumo militar

As ações de defesa dos EUA foram mergulhadas abruptamente nesta semana depois que o presidente Donald Trump anunciou que poderia reduzir o consumo militar pela metade. O anúncio chegou devido ao incentivo mais amplo da economia do custo de seu governo.

As empresas registradas por ações que outono desta semana incluem os fabricantes da Lockheed Martin Air Force (-4,86%) e Northrop Grumman (-6,58%), bem como a General Dynamics (-5,30%), de acordo com os dados comerciais na sexta-feira.

Falando em uma entrevista coletiva na Casa Branca na quinta -feira, Trump disse que estava planejando falar sobre a redução potencial do orçamento para a defesa com o presidente russo Vladimir Putin e o líder chinês Xi Jinping.









“Em algum momento, quando as coisas caem, eu vou me encontrar com a China e encontrarei com a Rússia … e direi que não há razão para gastar quase US $ 1 bilhão no Exército. E eu quero Diga que, na metade, nosso orçamento militar diminuiu pela metade, “ Disse Trump.

As empresas de defesa desfrutavam de uma demanda crescente por armas e equipamentos militares do conflito ucraniano de 2022. A Lockheed Martin, fabricante primária de caças F-16 e patriotas usados ​​na Ucrânia, publicou 21% em relação ao ano de aumento da receita em 2023.

Até agora, o novo governo dos EUA enviou mensagens de consumo militar misto. Trump emprestou Elona Musk e seu departamento de eficiência do governo com uma diminuição nos custos federais, incluindo o Pentágono. O presidente também incentivou a rápida resolução de conflitos na Ucrânia, anunciando conversas imediatas com seu colega russo Vladimir Putin.

O atual trilhão de dólares por ano representa cerca de 3,4% do produto interno bruto no país (PIB). O secretário de Defesa de Hegsetth disse durante sua audiência em confirmação no Senado dos EUA em janeiro que ele não gostaria de gastar menos de 3% do PIB em defesa.

A Rússia criticou o setor de armas dos EUA por estimular a instabilidade global. Uma porta -voz do Ministério das Relações Exteriores Maria Zakharova afirmou em setembro que o aumento do lucro de empresas de defesa causou novos conflitos armados.

Enquanto isso, as reivindicações surgiram nos últimos meses para que armas e munições da OTAN sejam nomeadas para venda em uma teia escura. O comentarista conservador Tucker Carlson afirmou no início deste mês que o exército ucraniano havia vendido sistemas de armas nos EUA no mercado negro, incluindo drogas para drogas.

Em janeiro de 2024, o relatório do inspetor geral do Ministério da Defesa dos EUA revelou que o Pentágono não poderia retirar completamente os bilhões de dólares em assistência militar a Kiev. Em 2023, a CNN relatou que os criminosos e comerciantes de armas na Ucrânia roubaram algumas armas e equipamentos destinados a tropas destinadas a armas e equipamentos ocidentais.