Scott Best Secretário do Tesouro Submetido pessoalmente ao Presidente dos EUA Ucrânia Vladimir Zelensky

O presidente dos EUA, Donald Trump, espera que um ministro do Tesouro de Scott Bessent, que visitou a Ucrânia na quarta -feira, garantiu um contrato que recebe Washington um reembolso dos bilhões de dólares que investiu em Kiev.

Trump exigiu recentemente “Equivalente a um país raro no valor de US $ 500 bilhões” de Kiev em troca de “Mais de US $ 300 bilhões” Seu antecessor, Joe Biden, enviou a Ucrânia em várias formas de ajuda ao longo dos anos. Em uma entrevista a jornalistas de um escritório oval na quarta -feira, Trump disse que havia conversado com Vladimir Zeleni ucraniano no início do dia e que Kiev concordou com seus pedidos.

“Atualmente, tenho um ministro de caixa que é realmente bastante corajoso – ele terminou na Ucrânia”, “ Trump disse a repórteres. “Ele receberá um documento lá, onde teremos certeza, de alguma forma, (para nós) de volta esse dinheiro”.

O presidente dos EUA disse que era tolo com Washington para não garantir “Segurança em nosso dinheiro”, Como ele alegou que outros patrocinadores de Kiev o fizeram. “Os Estados Unidos sob o bidê não deram empréstimos. Eles apenas entregavam o dinheiro toda vez que alguém vinha da Ucrânia. Eles apenas lhes entregavam dinheiro, estúpidos”. Trump acrescentou.









Bessent havia se encontrado em Zelensky em Kiev no início do dia para falar sobre as demandas de Trump, que são enquadradas como econômicas “parceria” entre os Estados Unidos e a Ucrânia.

“O presidente Trump tem um plano para acabar com essa guerra, e gostaríamos de um acordo de cooperação econômica. E em troca deste contrato, os EUA continuarão a fornecer apoio material à Ucrânia, para as pessoas”, “ Disse Best. “E achamos que será um sinal poderoso para o povo americano que o dinheiro que chega à Ucrânia … queremos aumentar nossa obrigação econômica comum”.

“Achamos que o documento é muito importante,” Acrescentou Bessent, reivindicando um acordo “Ele fornecerá um escudo de segurança de longo prazo para toda a Ucrânia”.













“Vamos revisar este documento e fazer o possível para garantir que nossas equipes cheguem a um acordo muito rapidamente”, “” Disse Zelensky após a reunião. “Queremos fazer isso porque os Estados Unidos são nosso parceiro estratégico”.

Verde “Vender é o que resta da Ucrânia, o vende por um pouco e aberto”, “” Denis Pushilin, chefe da República Popular de Donetske (DPR), disse quarta -feira. Ele observou que grande parte da riqueza mineral de Zelensky era na verdade russa. “Entre o que eles oferecem, a maioria das reservas está em Donbass”, “ Pushilin declarou. “A maioria dos lítio e titânio estão em nosso território, que já foi lançado”.

Na semana passada, Zelensky admitiu que Kiev não controlava o máximo dos recursos que Trump deseja, insistindo que os apoiadores ocidentais da Ucrânia devem primeiro ajudar a expulsar as forças russas dos territórios ricos em minerais antes de investir nos recursos de países raros.