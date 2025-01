Trump espera reviver rapidamente a ‘regra da mordaça global’ sobre o aborto

Espera-se que o presidente eleito Trump restabeleça logo após assumir o cargo uma política controversa que proibiria organizações não-governamentais estrangeiras que realizam, aconselham ou fornecem informações sobre abortos no estrangeiro de receberem financiamento dos EUA.

A Política da Cidade do México, chamada de regra da mordaça global pelos seus oponentes, foi introduzida pela primeira vez durante a segunda administração Reagan e foi rescindida por todos os presidentes democratas e reinstaurada por todos os presidentes republicanos desde então. Trump anteriormente restaurou a política quatro dias após o início de seu primeiro mandato, antes que o presidente Biden o rescindisse novamente uma semana após o início do seu.

Os defensores da política dizem que ela impede que os fundos dos contribuintes americanos sejam gastos em abortos. Mas os opositores sublinham que existe legislação em vigor, como a a alteração Helms – que já protege os fundos dos contribuintes de serem utilizados para abortos no estrangeiro.

Em vez disso, argumentam, a regra da mordaça global impõe restrições que diminuem a eficácia dos programas de saúde globais.

“É como colocar uma meia vermelha nova numa carga de roupa branca: contamina tudo ao seu redor”, disse Rachel Clement, diretora sênior de estratégia governamental dos EUA na Population Action International, uma organização não governamental que trabalha para aumentar o acesso global. ao planejamento familiar e aos cuidados reprodutivos.

Embora os Estados Unidos não financiem abortos no estrangeiro, as organizações não governamentais que realizam, prestam aconselhamento ou informações sobre abortos continuam elegíveis para receber financiamento dos Estados Unidos se utilizarem fundos separados para pagar trabalhos relacionados com o aborto.

A Política da Cidade do México tem sido normalmente invocada novamente através de memorandos presidenciais, que foi o que Trump fez durante o seu primeiro mandato. Historicamente, também exigia que as ONG estrangeiras certificassem que não realizariam ou promoveriam abortos como método de planeamento familiar através de qualquer fonte de financiamento, a fim de receberem financiamento global de planeamento familiar do governo dos EUA, de acordo com as políticas de saúde sem fins lucrativos da KFF.

O Congresso também tem a capacidade de instituir políticas através de legislação, mas só o fez uma vez.

É provável que Trump redefina a política assim que o fez no seu primeiro mandato, depois de assumir novamente o cargo em 20 de janeiro, se não antes.

“Prevemos que será uma política de semana 1, se não uma política de dia 1”, disse Caitlin Horrigan, diretora sênior de defesa global da Planned Parenthood Federation of America.

Quando Trump restabeleceu a política em 2017, ele a renomeou como “Protegendo a Vida nos Cuidados de Saúde Globais” e a alterou para incluir a maior parte dos cuidados de saúde globais bilaterais do país, de acordo com a KFF.

Um dos programas de assistência global incluídos nessa expansão foi o Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da SIDA (PEPFAR), que tem ajudado a combater o VIH e a SIDA em toda a África há mais de 20 anos.

O programa está agora sob escrutínio depois de autoridades dos EUA terem dito recentemente aos membros do Congresso que uma análise dos prestadores de serviços financiados pelo PEPFAR em Moçambique descobriu que algumas enfermeiras têm realizado abortos desde 2021.

Os programas de cuidados de saúde que violam a política podem perder o seu financiamento.

A expansão da política de Trump também incluiu programas de nutrição, saúde materno-infantil, bem como programas de prevenção de tuberculose e malária, e restrições ampliadas sobre aproximadamente US$ 8,8 bilhões em assistência de saúde global dos EUA, de acordo com Monitoramento dos direitos humanos.

Os defensores da saúde reprodutiva esperam que Trump expanda ainda mais a política, apontando as suas ações passadas sobre a regra da mordaça global e o Projeto 2025 como prova do que está por vir.

Projeto 2025, um plano de política conservadora Liderado pela Heritage Foundation, recomenda que a Política da Cidade do México seja alargada para incluir quase toda a ajuda externa dos EUA.

Isto incluiria a ajuda humanitária, o que aumentaria enormemente a quantidade de dólares de ajuda externa afectados pela política, de acordo com Rebecca Brown, vice-presidente de defesa global do Centro para os Direitos Reprodutivos.

Os Estados Unidos doaram cerca de US$ 54 bilhões em assistência humanitária desde 2021, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores.

Também poderia ser expandido para incluir organizações que recebem ajuda externa dos Estados Unidos, mas estão sediadas nos Estados Unidos, acrescentou Brown, o que prejudicaria a sua capacidade de trabalhar.

Trump tentou distanciar-se do Projecto 2025 durante a campanha eleitoral, afirmando que “não tinha nada a ver” com a extensa proposta política. Mas vários dos seus autores serviram na sua primeira administração, e desde então ele selecionou alguns para fazerem parte da próxima.

“Não sabemos ao certo o que acontecerá, mas estamos nos preparando”, disse Horrigan.

