Trump esperava nomear Eric Trager como diretor do Conselho de Segurança Nacional para o Oriente Médio

Espera-se que o presidente eleito Trump anuncie Eric Trager como diretor sênior para o Oriente Médio e Norte da África no Conselho de Segurança Nacional, disse um assessor do Congresso ao The Hill.

Trager atua como membro profissional republicano do Comitê de Serviços Armados do Senado desde 2018. Especialista em política egípcia, ele também foi Esther K. Wagner Fellow no Instituto de Política para o Oriente Próximo de Washington e publicou um livro sobre a ascensão e queda de a Irmandade Muçulmana durante a Primavera Árabe.

Trager também é professor adjunto da Universidade da Pensilvânia, da Universidade de Michigan e da Universidade da Califórnia.

Ele ocupará o cargo do NSC atualmente ocupado por Brett McGurk, um membro sênior da equipe do presidente Biden no Oriente Médio que esteve envolvido nas negociações sobre a libertação de reféns mantidos em Israel pelo Hamas; um cessar-fogo entre Israel e o Líbano; e serviu como interlocutor chave com a Arábia Saudita.

Karoline Leavitt, porta-voz da transição Trump-Vance, não confirmou a nomeação quando contactada para comentar.

“O presidente eleito Trump tomou decisões brilhantes sobre quem servirá na sua segunda administração a um ritmo vertiginoso. Ele continuará a anunciar as decisões restantes quando elas forem tomadas”, disse ele.

A nomeação aumentaria a lista crescente de conselheiros de Trump para o Médio Oriente que lidam com uma região abalada por uma guerra violenta há mais de um ano.

Isto inclui a escolha, por parte de Trump, do seu amigo íntimo e investidor imobiliário Steve Witkoff como Enviado Especial para a Paz no Médio Oriente; o sogro de sua filha, Masoud Boulous, como conselheiro sênior para assuntos árabes e do Oriente Médio; e o ex-porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, como enviado especial adjunto para a paz no Oriente Médio.

Trump alertou na terça-feira que “o inferno” irá estourar no Oriente Médio se o Hamas não libertar os reféns que sequestrou em Israel antes de sua posse em 20 de janeiro, e despachou Witkoff para negociações de cessar-fogo no Catar, juntamente com os esforços da administração Biden e do Israelenses. funcionários.

Outras crises que a equipa de Trump provavelmente enfrentará incluem a manutenção de um tênue cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah no Líbano; lidar com um novo governo interino na Síria liderado por um grupo terrorista designado pelos EUA; o destino de 2.000 soldados dos EUA estacionados no nordeste da Síria, apoiando as forças curdas que impedem o ressurgimento do ISIS; o esforço contínuo do Irão para fazer avançar o seu programa nuclear; e esforços para mediar os laços entre Israel e a Arábia Saudita.

