O presidente Trump deve designar o novo diretor do FBI, Kash Patel, para servir como chefe interino do Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF), uma agência nacional para a aplicação da lei no Departamento de Justice, uma fonte familiar confirmada ao Newsnation.

Apesar da controvérsia sobre as notas, o Senado confirmou recentemente Patel para servir como chefe do FBI em uma votação de 51 a 49.

O nativo de Nova York tem um histórico de trabalho no Departamento de Justiça e atuou por três anos como advogado de litíga antes de continuar no Conselho de Segurança Nacional, Escritório do Diretor Nacional de Inteligência e Departamento de Defesa.

Em muitos desses papéis, ele trabalhou em conjunto com os aliados mais próximos do presidente Trump, incluindo Ric Grennell, que agora serve como enviado presidencial especial para missões especiais, além de Devin Nunes, o presidente do Conselho Advisor de Inteligência do Presidente e CEO por Plataforma social da verdade de Trump Plataforma social.

O ex -diretor da ATF, Steve Dettelbach, renunciou em janeiro e foi o primeiro chefe permanente da agência desde 2015.

O ATF trabalha para desviar o tráfego de armas e substâncias ilegais, incluindo algumas das quais contrabandeadas no país através da fronteira sul.

O governo Trump priorizou a obtenção de pontos de entrada dos Estados Unidos enquanto freia o fluxo de drogas e armas frequentemente transportadas por pôsteres, que foram declarados organizações terroristas globais na quarta -feira.

