Trump está de volta para tornar o governo caótico novamente

Aperte o cinto de segurança. Aí vem o caos, os insultos no pátio da escola e as mensagens de texto da meia-noite. Hoje ao meio-dia, o programa Trump retorna quando Trump toma posse para um compromisso de retorno como presidente.

Não há dúvida de que tipo de tempestade está por vir. A vice-presidente Kamala Harris lembrou aos eleitores a destruição dos primeiros quatro anos de Trump como presidente aocontando comíciosque “não vamos voltar, não podemos voltar”.

Bem, aqui estamos. Ele está de volta.

A posse de hoje é a confirmação do domínio de Trump na política americana desde que entrou na política como candidato presidencial em 2015.

Com uma base política construída a partir do seu tempo como estrela da televisão, Trump é incomparável como mestre dos meios de comunicação norte-americanos. Mesmo antes do seu sucesso na televisão, Trump controlavacapas de tablóidescomo um mestre da fofoca e da indignação.

Ele agora é o titã singular das mídias sociais. Os proprietários das principais plataformas da Internet, Facebook e X, ocuparão lugares privilegiados durante a tomada de posse. Eles têm doou milhões à aquisição para proteger o seu rei e o chamado reino do “infoentretenimento”, a mistura de notícias falsas, teorias da conspiração e queixas que alimentam websites, podcasts e histórias de talk shows.

Trump uma vezchamadoTikTok como uma ameaça chinesa à segurança dos EUA. Agora ele busca maneiras de manter a empresa operando nos Estados Unidos. Trump está festejando nas redes sociais à medida que se aproxima das 26 eleições intercalares e da corrida presidencial de 2028. Ele não tem igual no perfil político nacional. Ele não tem um sucessor claro, nem republicano nem democrata, na política americana. E quer que continue assim, com controlo estrangulado sobre os meios de comunicação norte-americanos.

Ele já destruiu o antigo Partido Republicano, derrotou os Democratas e criou um movimento populista dominante, maior do que os antigos partidos, com a promessa mágica, perturbadora e em constante mudança de “Tornar a América Grande Novamente”.

A maioria das pessoas deslumbradas com a sua magia mediática não frequentou a universidade. Eles geralmente vivem em pequenas cidades e áreas rurais e estados. Pesquisas mostram Sentem-se abandonados por uma economia global de alta tecnologia. E muitos deles temem, as pesquisas dizem issoEstão a ser substituídos por mão-de-obra estrangeira barata no estrangeiro, enquanto se dá atenção e preferência à percentagem crescente de minorias raciais e imigrantes nos Estados Unidos.

Eles estão presos a Trump como seu herói na televisão, nos podcasts e nos sites. Trump diz-lhes para ignorarem os verificadores de factos e os jornalistas como “inimigos do povo”.

Eles obedientemente desviam o olhar dos factos desfavoráveis ​​a Trump, começando com os seus dois impeachments durante o seu primeiro mandato.

Além disso, eles ainda acreditam na sua afirmação de que as eleições de 2020 lhe foram roubadas. Foi-lhes dito que o esforço inspirado por Trump para derrubar o governo, impedindo a certificação das eleições de 2020, foi “.um dia de amor.”

De alguma forma, Trump convenceu os seus fiéis a não confiarem nos seus olhos e a ignorarem as provas dos ataques à polícia e das mortes decinco pessoascomo resultado do assalto. Ele afirma que nenhum de seus seguidores tinha armas, apesarprovas judiciais em contrário.

Os seus seguidores também não têm tempo para as quatro acusações criminais que se seguiram ao seu primeiro mandato. Eles ignoraram umcondenação em 34 acusações criminais e umO júri decidiu que ele era responsável por abuso sexual em um caso civil..

Eles gostam da promessa de Trump de ser “sua compensação”, contra o establishment político, contra os tribunais que, segundo ele, travaram uma “guerra jurídica” contra ele. Na verdade, em seus comícios, é um ponto alto do show ao vivo quando ele denuncia seus rivais políticos como “verme” e “inimigos de dentro.”

Como um animador de carnaval, ele promete a seus seguidores entusiasmados em comícios e em outros lugaresredes sociaisque ele lhes dariavingançacontra os democratas e também os republicanos tradicionais que se recusaram a seguir as suas ordens, desde a ex-deputada Liz Cheney (R-Wyo.) até Mike Pence, o seu ex-vice-presidente.

E reduziu os congressistas republicanos a bajuladores temerosos, preocupados com o facto de qualquer rejeição de Trump levar a que a sua base cegamente obediente de apoiantes os prepare para a derrota nas próximas primárias.

Para iniciar o seu segundo mandato, ele já nomeou várias pessoas não qualificadas para o seu gabinete, com o aparente requisito principal de que lhe sejam leais e sejam porta-vozes atraentes para ele na televisão.

O deputado Troy Nehls (R-Texas) distribuiu o jogo no ano passado.quando ele disse sobre a conferência republicana da Câmara: “Se Donald Trump disser: ‘Pule um metro de altura e coce a cabeça’, todos nós pulamos um metro de altura e coçamos a cabeça.”

O que farão os partidários de Trump quando Trump não conseguir controlar a dívida nacional de 36 biliões de dólares? O que dirão quando não houver deportações em massa?

O presidente Biden alertou em seudiscurso de despedidacontra o surgimento de um complexo tecnológico-industrial que espalha desinformação. Bidenditado: “Os americanos estão sendo enterrados sob uma avalanche de desinformação e desinformação. …A verdade é sufocada por mentiras contadas com fins de poder e lucro.”

Parafraseando Bob Dylan palavras famosasNão é preciso ser meteorologista para saber em que direção sopram os atuais ventos políticos. A tempestade Trump está sempre presente nas redes sociais.

Juan Williams é analista político sênior do canal Fox News e premiado historiador dos direitos civis. Ele é o autor do novo livro “Novo prêmio para esses olhos: a ascensão do segundo movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos.”

