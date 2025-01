Trump está pronto para deportação em massa e quer ir para a China imediatamente

Donald Trump começa com a imigraçãoo empurrão que a Casa Branca lhe deu em 2016 e que foi fundamental para a sua vitória contra Kamala Harris. Já na segunda-feira, no seu primeiro dia na Casa Branca, o recém-eleito presidente pretende assinar uma enxurrada de decretos executivos, cerca de uma centena deles, a maioria dos quais trata da repressão contra os migrantes.

Entre eles está o lançamento de uma operação de emergência em Chicago para retirar quem está ilegalmente nos Estados Unidos. A “Operação Salvaguarda” terá início terça-feira, um dia após a inauguração, e envolverá de 150 a 200 agentes federais. A escolha de Chicago não é acidental: ao apontá-la, Trump e os seus homens querem enviar uma mensagem clara a outros paraísos democratas, aqueles que protegem os migrantes, não ajudando as autoridades federais a fazer cumprir as leis de imigração. O Departamento de Polícia de Chicago garante que “não interferirá e não interferirá nas agências governamentais no desempenho de suas funções”, embora – explicou o porta-voz Don Terry – “não compartilhará informações com as autoridades federais de imigração”.

Durante a sua campanha eleitoral, Trump prometeu “deportações em massa” para os milhões de ilegais que vivem nos Estados Unidos. Uma promessa que, segundo uma sondagem do New York Times, 55% dos americanos querem honrar. E que Tom Homan, o czar fronteiriço do presidente eleito, garantiu que será mantido com vastas operações em todo o país, de Los Angeles a Nova Iorque, sem sequer excluir a separação familiar.

Donald Trump disse a assessores que deseja ir à China durante seus primeiros 100 dias como presidente. O Wall Street Journal relata isto com referência a algumas fontes, segundo as quais o presidente eleito e o presidente Xi Jinping discutiram pessoalmente um possível encontro durante a sua última conversa telefónica.

A equipe do presidente eleito considera uma prorrogação de 90 dias TikTok para evitar uma proibição imposta por lei. “Se eu tomar uma decisão, farei um anúncio na segunda-feira”, disse Trump à NBC, anunciando que poderá voar para Los Angeles no final da próxima semana para ver pessoalmente os danos do incêndio. “Eu teria ido ontem, mas acho que é melhor ir como presidente. É mais apropriado”, explicou.

Nos primeiros dias intensos como presidente, Trump também deverá participar de um teste em Davos, onde a elite da economia mundial e não só se reunirá a partir de segunda-feira. O presidente eleito falará por videoconferência no dia 23 de janeiro e não está descartado que fale sobre as obrigações que prometeu na campanha eleitoral, o que levanta temores de uma nova onda de protecionismo com consequências para o mundo que ainda não foram foi definido. economia. Na meta de tarifas de Trump estão países aliados como o Canadá e o México, mas também aqueles considerados mais hostis como a China, para os quais não descartou tarifas de 100%.

Com uma equipa ainda por confirmar – nenhum dos seus nomeados ainda recebeu luz verde do Senado – o presidente eleito prepara-se imediatamente para enfrentar também a emergência de uma possível falência dos EUA. Para evitar ultrapassar o teto da dívida, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que seriam necessárias medidas de emergência a partir de 21 de janeiro. Trump nomeou Scott Bessent para o Departamento do Tesouro e, embora a sua confirmação pareça óbvia, ainda não há luz verde oficial. Nenhuma aprovação nem mesmo para Pete Hegseth, que Trump escolheu para chefiar o Pentágono, que tem um papel importante na guerra na Ucrânia e apoia Israel. Na frente de Kiev, o presidente eleito garantiu que trabalhará incansavelmente pela paz, mas abandona a afirmação de que resolverá a guerra com a Rússia dentro de 24 horas, como tem repetido durante meses. No Médio Oriente, a próxima administração irá monitorizar o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas e trabalhar para uma paz definitiva.

