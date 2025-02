Trump está revivendo ‘Guerra nas Estrelas’ e o chama de ‘Dome de Ferro para a América’

Recentemente, o presidente Donald Trump cumpriu outra promessa de campanha de Pedindo o Departamento de Defesa Desenvolva um plano para o que ele chama de “cúpula de ferro para os Estados Unidos”, assim chamado pelo bem -sucedido sistema de defesa antimile israelense.

Enquanto a cúpula de ferro israelense lida com mísseis curtos e faz parte de um sistema de três níveis que também inclui a funda de David e a Arrow, a versão dos EUA cuidará de ameaças mais mortais. A proposta é mais parecida com o sistema de defesa de vários níveis fornecido pela iniciativa de defesa estratégica da era Reagan, popularmente conhecida como Star Wars.

O elemento baseado no espaço é descrito na seção três do Ordem Executivaque requer “aceleração da implantação da camada de sensor espacial de monitoramento hipersônico e balístico” e “Desenvolvimento e implantação de interceptores proliferados com base no espaço capaz de interceptação de fase de impulso”.

Ele Ordem Executiva Também implica nas armas de feixe, como lasers, serão incluídas quando se referir ao “desenvolvimento e implantação de capacidades não -cinéticas para aumentar a derrota cinética de mísseis de cruzeiro balísticos, hipersônicos, avançados e outros ataques aéreos da próxima geração “.

A conveniência de possuir um escudo de mísseis se tornou tão grande quanto sempre durante a Guerra Fria. Com a queda da União Soviética, a ameaça de uma guerra termonuclear global recuou até certo ponto.

Países desonestos como a Coréia do Norte e o Irã têm desenvolvido seus próprios arsenais nucleares. Ele Agência de defesa antimisile tem desenvolvido sistemas como Defesa da área de alta altitude terminal sistema para lidar com essa ameaça.

Em meio a tensões aumentadas com a Rússia e a China, a ameaça de uma troca nuclear com um poder próximo à pessoa retornou. Portanto, Trump decidiu reviver a idéia de um sistema de defesa antimile integrante.

As armas baseadas no espaço serão um componente essencial da defesa da fase de impulso. Os mísseis balísticos intercontinentais têm vários olhos que são liberados em algum momento durante o voo e, em seguida, procuram objetivos separados. Se uma arma destrói um ICBM logo depois de sair do silo e antes de liberar os ilhós, não há necessidade de rastrear e destruir esses projéteis separadamente.

As armas hipersônicas são uma ameaça que não existia durante a Guerra Fria, mas mantenha os formuladores de políticas acordados à noite. Ao contrário dos mísseis balísticos, os mísseis hipersônicos podem mudar o rumo a caminho de seus objetivos, o melhor para fugir da seguinte -up e defesas. Um sistema à base de espaço capaz de eliminar essas armas antes de iniciar as manobras evasivas seria muito útil a possuir.

Por que construir um sistema abrangente de defesa antimile agora, na década de 2020? O equilíbrio do terror e o conhecimento de que um ataque nuclear a um inimigo resultaria em retaliação garantiu que nenhuma arma nuclear com raiva foi demitida de Hiroshima e Nagasaki.

A verdadeira verdade é que a ameaça de guerra nuclear para erro de cálculo é tão real agora quanto durante a Guerra Fria. Isso é especialmente verdadeiro, já que os Estados Unidos estão em conflito com as outras duas potências nucleares importantes, Rússia e China.

As ambições imperiais da Rússia que causaram uma guerra de agressão na Ucrânia trouxeram a oposição dos EUA e da Europa. O que acontece se o presidente russo, Vladimir Putin, em um camarão final desesperado, desencadeia seu arsenal nuclear?

Uma tentativa chinesa de anexar Taiwan, que considera uma província separatista, mas na verdade é uma nação independente, também convidaria a oposição dos EUA e Ally. Esse conflito também pode ficar fora de controle para uma troca nuclear.

O “Iron Dome” de Trump seria um grande trunfo em um mundo onde o conflito de superpotência ainda se feita. Putin e Xi pensariam duas vezes antes de sacudir o sabre nuclear se soubessem que um ataque nuclear seria interrompido por um escudo de defesa antimile.

A Rússia está muito ciente da eficácia da defesa antimile. Segundo a Reuters“A porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que o plano tem como objetivo minar a Rússia e a capacidade da China de exercer dissuasão nuclear”.

Zakharova também acusou Trump de conspirar para militarizar o espaço, uma declaração curiosa considerando a continuação da Rússia Desenvolvimento de armas antisatélites. As armas baseadas no espaço também podem ser usadas para interromper as armas ASAT antes de começar a nos eliminar e ativos espaciais aliados.

A ordem executiva de Trump indica que o desenvolvimento de um sistema de defesa antimile faz parte de uma estratégia de “paz através da força”, expressa pela primeira vez pelo presidente Reagan, para evitar a guerra através da posse de poder militar esmagador.

Ou, como escritor romano Uma vez notável“Se você quer paz, prepare -se para a guerra.”

Mark R. Whittington é o autor de “Por que é tão difícil voltar para a lua?” assim como “A lua, Marte e além“E, mais recentemente,”Por que os Estados Unidos retornarão à Lua?“Ele blogou Canto canto.

Fonte