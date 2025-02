Trump estabelece formalmente o novo Conselho de Energia

O presidente Trump assinou uma ordem executiva na sexta -feira que estabeleceu formalmente um Conselho de Energia que ele disse anteriormente ter como objetivo alcançar “domínio energético”.

O texto da ordem executiva não foi lançado imediatamente.

No entanto, ao anunciar os planos para o conselho no ano passado, Trump disse que “ele supervisionará o caminho para o domínio da energia americana ao cortar a burocracia, melhorando os investimentos do setor privado em todos os setores da economia e focando na inovação durante os longos, mas longos, mas longos dados de dados, mas longos, mas longos, mas por muito tempo, regulamentação totalmente desnecessários.

O presidente do conselho será o secretário do Interior Doug Burgum, e seu vice -presidente será o secretário de Energia Chris Wright.

Burgum descreveu o Conselho como um desvio das políticas do ex -presidente Biden, que, segundo ele, se opôs a liberar energia.

“Agora temos que mudar isso em torno de 180 graus e liberar esse potencial. Temos que desencadeá -lo do Golfo da América para o Alasca ”, afirmou.

Sob Biden, a produção de petróleo atingiu novos máximos. No entanto, o governo Biden também tomou medidas para restringir a perfuração de petróleo e gás em terras públicas e água pública.

Brett Samuels contribuiu.

Fonte