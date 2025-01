Trump estabelece painel de revisão da FEMA

O presidente dos EUA apelou para que sejam abordadas as preocupações sobre a resposta da agência aos desastres e alegados preconceitos políticos

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva estabelecendo o Conselho de Avaliação da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA). Copresidente do secretário de segurança e defesa interna, ele será encarregado de avaliar a eficácia da FEMA e recomendar melhorias.

Na ordem, divulgada sexta-feira, Trump citou preocupações sobre a resposta da FEMA aos desastres recentes, afirmando: “Apesar de ter investido quase 30 mil milhões de dólares em ajuda humanitária em cada um dos últimos três anos, a FEMA conseguiu deixar os americanos vulneráveis ​​sem os recursos ou o apoio de que necessitam quando mais precisam.”

O presidente também destacou questões de preconceito político dentro da agência. Isto segue-se a um incidente em que um supervisor da FEMA foi despedido por instruir os trabalhadores humanitários a evitarem casas com sinais pró-Trump após o furacão Milton, na Florida.

O chefe interino da FEMA, Cam Hamilton, respondeu à ordem executiva assegurando ao pessoal o papel crítico da agência na segurança nacional e na resposta a desastres. Ele enfatizou a importância da missão da FEMA e da dedicação de seus funcionários.













Espera-se que o conselho recém-formado realize a sua primeira sessão pública no prazo de 90 dias e apresente um relatório com recomendações no prazo de 180 dias após essa sessão.

A FEMA, criada em 1979, é responsável por coordenar a resposta do governo federal a desastres naturais e provocados pelo homem. A agência tem enfrentado críticas ao longo dos anos pela forma como lidou com várias emergências, incluindo o furacão Katrina em 2005 e o furacão Maria em 2017.

Nos últimos meses, Trump tem manifestado o seu descontentamento com o desempenho da FEMA.

Comentando sobre os incêndios florestais devastadores que eclodiram este mês no sul da Califórnia, o republicano postou no Truth Social: “Sem água nos hidrantes, sem dinheiro na FEMA. Isso é o que (ex-presidente) Joe Biden está me deixando. Obrigado, Joe!”

Durante uma visita à Carolina do Norte após o furacão Helena, ele sugeriu que a agência poderia ser reformada ou mesmo eliminada, afirmando: “Francamente, não acho que a FEMA seja boa.”