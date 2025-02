Trump: “Estou determinado a comprar Gaza. 25% cubos em aço e alumínio ‘

“Na segunda -feira, anunciarei as obrigações de 25% de aço e alumínio”. Donald Trump disse que estava conversando com jornalistas a bordo do Air Force One, de acordo com a Bloomberg. Na terça -feira ou quarta -feira, Trump também anunciará obrigações mútuas que entrarão em vigor quase imediatamente.

Quando ele falou na Fox no jogo preliminar do Superbowl, ele voltou para falar sobre o Canadá que “ficará muito melhor do status de 51/ou EUA” e acrescentará que “perderemos US $ 200 bilhões em subsídios canadenses”. Trump, portanto, alegou estar determinado a comprar e controlar Gaza, mas que poderia fornecer algumas áreas a outros países do Oriente Médio para ajudar a reconstruir.

O presidente dos EUA declarou então que 9 de fevereiro. Ele o renomeou recentemente.

“Temos que nos unir. Mas há a única coisa que pode “alcançar esse objetivo:“ Sucesso. O sucesso combina o país ”, acrescentou Trump que a diferença entre essas três primeiras semanas e o primeiro encontro é que“ eu tive e tive uma forte oposição. “Eu acho que é bom que o presidente vá para o Super Bowl”, enfatizou.

