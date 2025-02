O presidente dos EUA recusou relatórios alegando que viajaria para a Rússia em 9 de maio

O presidente dos EUA, Donald Trump, negou planos de participar da vitória anual em Moscou na Segunda Guerra Mundial. Sua declaração chegou porque os Estados Unidos e a Rússia reiniciaram conversas diretas sobre a interrupção do conflito da Ucrânia.

De acordo com o Times, quando perguntado sobre viajar na sexta -feira, Trump disse a repórteres: “Não, não, eu não estou.”

O porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov também rejeitou planos para essa reunião.

Adivinhando uma visita em potencial depois que a revista francesa Le Point citou suas fontes, alegando que Trump encontrará o presidente russo Vladimir Putin em Moscou em 9 de maio em Moscou.

As cabeças do estado, diplomatas e outros dignitários estrangeiros frequentemente visitam Moscou em 9 de maio, quando olham para um grande desfile militar em uma praça vermelha e colocam grinaldas no túmulo de um soldado desconhecido do lado de fora da parede do Kremlin. O último presidente dos EUA a participar da comemoração foi George W. Bush, que participou do 60º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista e seus aliados em 2005.









Questionado sobre a possibilidade da visita de Trump no início deste mês, Peskov disse que Putin “Seria feliz” Veja diferentes líderes mundiais em Moscou.

Trump e Putin conversaram com o telefone em 12 de fevereiro, seguindo o caminho para as conversas americanas em Riyadh na terça -feira. Os funcionários ucranianos e da UE criticaram Trump pela reversão completamente da política do governo Biden, que liderou uma campanha para isolar a Rússia no cenário mundial.

Um banho público entre Kiev e Washington aumentou ainda mais nesta semana quando Trump chamou o líder ucraniano Vladimir Zelensky “Ditador sem escolha” E ele insistiu que não conseguiu reclamar do lado durante a conversa com a Rússia.