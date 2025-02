Trump exclui esverdeado, “não usado para conversas pacíficas”

Se era seu reality show e não um epílogo trágico do conflito devastador que durou três anos, Donald Trump poderia usar a frase bem conhecida do discípulo “You Are Affild”, “You Are Offs”, para dizer Volodymyr Zlensky que o seu seu A presença para ações de paz não é necessária.

Agência ANSA Agência ANSA ‘Putin quer anunciar a vitória 24 de fevereiro – Notícias – ANSA.IT “No terceiro aniversário da invasão”, de acordo com a inteligência ucraniana. Freios Kremlin. Trump nega que ele vá para Moscou 9 de maio (ANSA)

Após dias de ataques violentos e controversos, também confiável conselheiro Elon Musk, o presidente dos EUA deixou algumas dúvidas sobre a maneira como pretende seguir para acabar com o conflito na Ucrânia, enquanto o líder Kiev continua a procurar o banco europeu, se não, se não mais. “Se eu tenho que ser honesto, não acho que a presença dele nas reuniões seja importante”, foi engraçado de Trump, que acusou o fato de que ele havia feito um mau trabalho nas negociações até agora “. Por esse motivo, sua sessão na mesa de conversas não é uma “prioridade” desse governo. O chefe da Casa Branca retornou a dose quando disse que tinha “excelentes conversas com Vladimir Putin, mas não tanto” com o presidente ucraniano.

“Eles não têm cartas na mão, mas querem jogar duro. Não permitiremos que eles continuem ”, alertou o comandante do comandante. O líder do Kremlin continuou: “Ele quer um acordo. Não precisa fazer a força, porque se ele quisesse, ele poderia ter toda a Ucrânia ”. Donald então admitiu depois de dizer que foi a Ucrânia que iniciou a guerra, que na verdade foi a Rússia que atacou. “Mas ele não faria isso se as pessoas fossem comandos que sabiam o que estavam fazendo”, significa Joe Biden e Zelena. “Putin pode ser facilmente desencorajado”, Trump apoiou, repetindo o conceito repetido várias vezes na campanha eleitoral. Na noite do inquilino da Casa Branca, ele também suavizou os tons e explicou que havia visto a “possibilidade de um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia” e enfatizou que Putin e Zelena tinham que “falar”. E então ele estimou que “estamos perto o suficiente para concluir um acordo sobre minerais com a Ucrânia”. Ele finalmente negou que fosse a Moscou em 9 de maio, quando a Rússia celebraria 80. O Dia da Vitória, o aniversário russo da derrota do nazismo. A hipótese se espalhou em alguma mídia. Nesse contexto, o correspondente americano na Ucrânia Keith Kellogg disse que teve uma conversa “positiva” com Zleng “Brave and Combat”.

Agência ANSA Agência ANSA Guerra na Ucrânia, Crônica de 24 de fevereiro de 2022 – Notícias – ANSA.IT Do anúncio de Putin à reação da Europa e dos Estados Unidos (ANSA)

“Discussão sobre partidas”, garantiu ao funcionário da administração. Enquanto o líder ucraniano esperava um acordo “justo” em países raros e depois lançou um chamado para o aliado europeu e os pediu a “fazer mais para garantir a paz”. Enquanto isso, enquanto Musk é a gasolina de bombeiros habituais que acusa o esverdeado de “alimentar suas tropas” e perder centenas de milhões de dólares por corrupção, a hipótese do exílio do New York Post pelo presidente ucraniano na França. De acordo com as fontes da Casa Branca, de fato, devido à hostilidade contra ele Washington “” A melhor escolha para ele e talvez a única possível neste momento seria começar imediatamente para Paris “. “É hora das eleições e nova liderança”, disseram que as fontes expressam a opinião do governo compartilhado de Trump. Na segunda -feira, o presidente francês Emmanuel Macron está esperando a Casa Branca e três dias depois para visitar o primeiro -ministro britânico Keir Starmer para pedir a causa da Ucrânia durante as negociações. Olaf Scholz. “Eles discutiram o nível certo – disse o governo de Berlim – e concordaram que a Ucrânia deve estar na mesa em futuras negociações de paz na Ucrânia e que as questões de segurança européia devem ser discutidas juntamente com os europeus”. Waltz garantiu que Trump consultou todos os aliados do antigo continente, embora Scholz, que esteja esperando as eleições no domingo, não esteja na posição de grande poder. “No momento, nunca conseguimos negociar sem Trump, mas envolvemos todos os nossos aliados europeus”, explicou o funcionário da Casa Branca. Mas o único que permanece excluído é verde.

WSJ, acordo mineral dos EUA, talvez no sábado



O acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia em minerais já poderia ser assinado no sábado. Isso foi relatado pelo Wall Street Journal, que citou algumas fontes que o contrato ainda não foi concluído.

Trump, nada de Starmer e Macron para acabar com a guerra



O primeiro -ministro britânico Keir Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron “não fizeram nada” para terminar a guerra na Ucrânia. Donald Trump disse à Fox. “Macron é meu amigo, Starmer é uma pessoa legal, mas ele não fez nada. Em vez disso, ele age por algum motivo: eu odeio ver todos esses mortos ”, enfatiza Trump.

Reprodução reservada © Copyright ANSA