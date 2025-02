Trump exclui o arquivista dos Estados Unidos

O presidente Trump negou provimento ao arquivista dos Estados Unidos Colleen Shogan, uma decisão que prevê um mês antes de assumir o cargo em 20 de janeiro.

“Na direção @RealDonaldTrump, o arquivista dos Estados Unidos foi demitido hoje à noite. Agradecemos a Colleen Shogan por seu serviço ”, disse a diretora de pessoal presidencial da Casa Branca, Sergio Gor, em uma sexta -feira correspondência Na plataforma social X.

Shogan foi a primeira mulher a servir como líder da Administração Nacional de Arquivos e Registros (NARA).

Foi nomeado pelo ex -presidente Biden em 2022 e foi confirmado para o papel em maio de 2023. Antes de ser o chefe de Nara, Shogun era o vice -presidente sênior e diretor do Centro de David M. Rubenstein na Associação Histórica da Casa Branca.

Trump disse à Rádio Conservadora Hugh Hewitt no início de janeiro que queria substituir Shogan.

“Acho que posso lhe dizer que conseguiremos alguém”, disse Trump no programa de rádio de Hewitt. “Deixe -me dizer -me, sim, teremos um novo arquivista.”

O presidente pode eliminar o arquivista, que geralmente é um papel apolítico, mas ele tem que comunicar as razões para essa eliminação ao Congresso, de acordo com Para a nara.

O arquivista tem a tarefa de gerenciar a Nara e preservar e tornar acessível os documentos mais valiosos do governo.

O papel foi encontrado sob maior escrutínio pelos republicanos nos últimos anos, após o ataque do FBI de Trump, de Trump, como parte de uma investigação sobre o tratamento de documentos classificados. Arquivo perguntado O Departamento de Justiça, em 2022, para analisar a administração de Trump dos documentos da Casa Branca.

Quando ele entrou em contato para comentar, Nara enviou a colina para a Casa Branca.

Fonte