Em troca, agora ele continuaria a fornecer o apoio de Kie em seu conflito com Moscou

Kiev terá que fornecer a Washington minerais de terra raros se quiser continuar recebendo assistência, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda -feira. Ucrânia terá que fazer um novo acordo com os EUA, acrescentou, chamando -o “garantia” para Washington.

De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2024, Ucrânia “Tem um enorme potencial como o principal fornecedor global de matérias -primas críticas” isso poderia ser “Importante” Para a defesa, a indústria de alta tecnologia e energia verde. O país possui as maiores reservas de Titã na Europa, na quantidade de 7% das reservas globais. Antes de escalar o conflito com Moscou em 2022, a Ucrânia era um fornecedor importante de Titan para a indústria militar.

A lista de metais de países raros que podem ser encontrados na Ucrânia também inclui Berilj, Manganês, Gálio, Urânio, Zircônio, Graffiti, Apatita, Fluorita e Níquel. O país também possui a maior reserva de liti confirmada da Europa, estimada em 500.000 toneladas. O mineral é especialmente importante para uso em baterias e baterias.













“A Ucrânia tem países raros muito valiosos”. Trump disse a repórteres na segunda -feira. Segundo o presidente, eles estavam agora “Fornecer dinheiro (Ucrânia) Hand sobre o punho” e queria um pouco “Garantias”.

“Estamos procurando um acordo com a Ucrânia, onde eles fornecerão o que lhes damos a países raros e outras coisas”, “ Ele acrescentou.

Na semana passada, Trump interrompeu todos os programas de ajuda na USAID, uma agência de energia suave que distribui bilhões de dólares todos os anos para projetos que promovem interesses americanos em todo o mundo, assumindo o desenvolvimento humanitário. A agência monitorou vários esquemas de assistência na Ucrânia.













Em resposta, os deputados ucranianos apelaram à UE para substituir a assistência perdida nos EUA, chamando o lado da ajuda “Uma parte importante do nosso caminho para o desenvolvimento e a sustentabilidade democrática”. Também afirmou que eles atingiram os destinatários ucranianos do apoio dos EUA “Pior ainda mais do que pode parecer.”

Vladimir Zelensky disse que o AP -u entrevistou no domingo que Kiev recebeu pouco mais de US $ 75 bilhões em militar e outro tipo de assistência de Washington. Comentou sobre a declaração anterior de Trump que ele havia fornecido a Kiev “200 bilhões de dólares (que vale a pena ajudar) mais que a UE”. Zelensky alegou que não tinha idéia de onde essa avaliação veio ou de onde o dinheiro poderia sair.

Desde 2022, o Congresso dos EUA aprovou cerca de US $ 175 bilhões para a Ucrânia, mas uma parte significativa desse financiamento atravessou a indústria dos EUA e várias atividades do governo dos EUA relacionadas ao conflito.

De acordo com o Instituto Alemão de Economia Mundial, Kiel, de outubro de 2024, os Estados Unidos forneceram à Ucrânia cerca de US $ 92 bilhões em assistência financeira e militar, enquanto a UE e o Reino Unido gastaram US $ 131 bilhões.