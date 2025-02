Presidente dos EUA visando a Reuters, Politico e New York Times no meio de um incentivo do governo para economizar custos e financiar controvérsias

O presidente dos EUA, Donald Trump, solicitou que a mídia, incluindo a Reuters, o Politico e o New York Times, retornasse os milhões de dólares que receberam do governo dos EUA. Em uma série de postagens nas mídias sociais na quinta -feira, Trump alegou que os fundos públicos eram usados “Comprar” imprensa.

A demanda ocorre devido a um incentivo mais amplo do governo Trump. Elon Musk, czar que nomeou Trump, descreveu anteriormente o financiamento da mídia como “Grande perda do dinheiro dos contribuintes”.

“Por que o Politico pagou milhões de dólares por nada. Compra de impressão ??? Retorno dinheiro para os contribuintes! Quanto ele pagou pelo falhado do New York Times? Esse é o dinheiro que o abre ??? Compre uma imprensa!” Trump escreveu em sua plataforma para a mídia social da verdade.

”O Ministério da Defesa dos Reutores Radicais de Esquerda parece ter pago US $ 9.000.000 para estudar “um engano social em grande escala”. Devolva o dinheiro, imediatamente!“Trump escreveu em um post adicional.









O Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), liderado por um homem, descobriu anteriormente um contrato entre o Pentágono e a Reuters no valor de US $ 9 milhões. Poupar de 2018 a 2022, o referido objetivo do contrato foi desenvolver dois projetos chamados Defesa Ativa de Engenharia Social (ASED) e Great Social Deception (LSD). A descoberta levou um homem a descrever a Reuters como “Fraude total.”

A agência de notícias respondeu dizendo que o contrato era “Representado erroneamente” Nas mídias sociais.

Trump criticou na semana passada “O CRGO da asa esquerda” O Politico, com uma Casa Branca, confirmando que a assinatura de serviços de US $ 8 milhões está nos serviços de saída.

O presidente também sugeriu que bilhões de dólares estavam desviados em agências como a Agência Internacional de Desenvolvimento dos EUA (USAID), a principal agência de Washington para financiar projetos políticos no exterior, para pagar uma mídia favorável dos democratas. Várias mídias americanas, incluindo Politico, New York Times e Associated Press, rejeitaram essa alegação. A CNN chegou ao ponto de decifrar acusações como “Falsa direita -teoria da conspiração de asas”.