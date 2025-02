O presidente Cyril Ramaphosa diz que entrará em contato com o líder americano para esclarecer a lei recentemente adotada sobre expropriação e outras questões bilaterais

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que interrompe os fundos para a África do Sul, acusando o governo do país “Aproveitar” Terra e “Tratamento muito ruim de certas classes de pessoas”.

Trump anunciou a decisão do UA publicar Em sua plataforma social no domingo, acusando a praetoria de “Violação em massa dos direitos humanos”.



“Os Estados Unidos não vão defender isso, vamos agir. Além disso, reduzirei todos os fundos futuros para a África do Sul até que a investigação completa dessa situação seja concluída!” Ele afirmou.

No mês passado, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphos, assinou uma proposta disputada para a lei que permite ao governo informar a propriedade sem compensação sob certas circunstâncias. A nova lei tem como objetivo resolver as diferenças raciais em terras terrestres, uma questão longa na economia africana mais avançada desde que o aparthejd terminou em 1994. O governo estabeleceu o objetivo de trocar 30% de terras agrícolas de agricultores brancos, que ainda possuem a maioria da maioria, de acordo com seus colegas negros até 2030. O governo da África do Sul diz que, durante o período do apartheid, milhares de famílias negras foram removidas à força de seu país sob a terra nativa de 1913.

Embora a Precoria afirme que a lei sobre expropriação não permite expropriação arbitrária e exige acordo com os proprietários, os críticos alertam que isso pode resultar em uma situação semelhante aos ataques terrestres do Zimbábue na década de 1980.













Federação de Negócios Democratas, o maior grupo de oponentes da África do Sul e uma das partes no governo da coalizão de Ramaphos, tem “fortemente” Ele se opôs à nova legislação, ameaçando procedimentos judiciais.

Trump chamou no domingo supostamente abusar “Certas classes de pessoas” e “Uma situação ruim que a mídia radical esquerda não quer mencionar muito”.

A praetoria estava sob pressão de seus parceiros ocidentais, especialmente os EUA, nos últimos anos, em parte por causa de seus relacionamentos estreitos com a Rússia. No mês passado, a Fox News informou que numerosos legisladores republicanos exigem que Trump abole o crescimento e as circunstâncias africanas, o que permite as condições que atendem às condições, incluindo a África do Sul, incluindo gratuitamente no mercado dos EUA. Os líderes do Partido Republicano estão chamando a atenção para a relutância do preto em se alinhar com a atitude de Washington sobre a política internacional.













De acordo com as estatísticas do governo dos EUA, Washington alocou quase US $ 440 milhões na África do Sul na África do Sul.

Em um declaração Na segunda -feira, Ramaphos disse que contrataria Trump sobre a política de reforma agrária e as questões de interesse bilateral, chamando os EUA como um “Um parceiro político e comercial estratégico da África do Sul”.



“A África do Sul é uma democracia constitucional que está profundamente enraizada no estado de direito, justiça e igualdade. O governo sul -africano não apreendeu nenhuma terra “,” ele afirmou.

Segundo Ramaphos, a Precoria não recebe fundos adicionais de Washington, exceto o Plano Presidencial dos EUA para ajudar a AIDS (Pepfar), que cobre 17% do programa HIV/AIDS -AU da África do Sul.