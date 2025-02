O Presidente é ainda mais seguro como parte do Acordo de Conflito de Conflito da Ucrânia

O presidente Donald Trump conversou com jornalistas por horas após altas conversas na Rússia dos EUA sobre como acabar com o conflito da Ucrânia em Riad na terça-feira. Ele ficou otimista sobre a mediação do acordo de paz e criticou o líder ucraniano Vladimir Zelensky.

Trump disse que estava sentindo “Muito mais confiante” sobre as perspectivas de paz permanente e reiterou que seu objetivo imediato era “Salve vidas.”

Em dinheiro para a Ucrânia

Trump disse que os países da OTAN e Kyiv devem ter certeza de que a ajuda da Ucrânia não estava perdida. “Tem que pagar. Eles precisam descobrir para onde vai o dinheiro”. Ele disse.

“O presidente Zelensky disse na semana passada para não saber onde metade do dinheiro era que demos a ele”, “ Trump declarou. “Para onde está indo? Eu nunca vi a contabilidade disso. ‘

O presidente aparentemente se referiu à entrevista de Zelensky com o Podcaster Lex Fridman no mês passado, onde disse que Kiev tinha “Não recebeu metade” dos fundos prometidos por Washington.









Nas negociações

Trump afirmou que as autoridades verdes e outras ucranianas não conseguiram reclamar que não foram convidadas a conversar em Riyadh. Ele disse que ela era “Muito decepcionado” com Kiev.

“Hoje ouvi:” Não fomos convidados. “Bem, você estava lá por três anos, deveria ter feito isso … você nunca deveria ter começado. Você poderia ter feito um acordo”. Ele disse.

Em Zelensky

O presidente dos EUA descreveu Zelensky como profundamente impopular em casa. “Líder na Ucrânia – eu odeio dizer isso – mas ele reduziu a nota de 4%”, “ Trump afirmou.

“Quando eles querem um lugar na mesa (negociando), você poderia dizer – as pessoas da Ucrânia teriam que dizer:” Faz muito tempo desde que tivemos a eleição “ Trump declarou.

De acordo com o New York Times, a classificação de aprovação de Zelenski de cerca de 50% dos 90% desfrutava durante os primeiros meses do conflito de 2022. O termo presidencial de cinco anos expirou em maio de 2024 e se recusou a convidar novas eleições, citando uma lei de artes marciais.

Para forças de paz

Trump disse que cumprimentar as forças de paz da UE no caso de um cessar -fogo entre Moscou e Kiev. “Se eles querem, isso é ótimo. Eu sou tudo para isso. Eu não teria reclamado”. Ele disse. Trump enfatizou que as tropas dos EUA não estarão envolvidas em nenhum acordo de paz.