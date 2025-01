Trump faz o papel de negociador enquanto questões cercam o TikTok

Os esforços do presidente Trump para forçar a empresa-mãe chinesa do TikTok a vender o popular aplicativo, mantendo-o ao mesmo tempo disponível para usuários americanos, apesar da proibição de domingo, levantam uma série de questões jurídicas e práticas sobre o futuro da plataforma.

Trump assinou na segunda-feira uma ordem executiva atrasando a implementação de uma lei que proibiria o TikTok nos Estados Unidos, em uma tentativa de criar “uma parceria conjunta” que controle o aplicativo. No entanto, espera-se que a ordem e esses esforços enfrentem ações judiciais e obstáculos processuais.

“A ordem executiva do presidente Trump não salva o TikTok”, disse Ramya Krishnan, advogada sênior do Instituto Knight da Primeira Emenda, que apresentou uma petição em apoio ao TikTok perante a Suprema Corte.

“Isso simplesmente torna o aplicativo completamente dependente de seus caprichos e consolida seu poder sobre a esfera pública digital”, continuou Krishnan. “Esta não é uma vitória para a liberdade de expressão e certamente não é uma vitória para o Estado de direito. A proibição do TikTok pelo Congresso é uma política terrível, mas derrubar uma lei devidamente promulgada por ordem executiva estabelece um precedente perigoso e antidemocrático”.

A ordem executiva de Trump, uma das mais de duas dúzias que ele assinou em seu primeiro dia no cargo, ordenava que seu procurador-geral não aplicasse a lei por 75 dias, concedendo ao TikTok uma prorrogação temporária.

A lei exige que a controladora do TikTok, ByteDance, se livre do aplicativo dentro de 270 dias ou será banido nos Estados Unidos. O tempo acabou no domingo, fazendo com que o TikTok fechasse o acesso nos Estados Unidos na noite de sábado.

Embora a administração Biden tenha dito na sexta-feira que deixaria a aplicação da lei para a administração Trump, TikTok argumentou que a Casa Branca não forneceu “a clareza e a garantia necessárias aos prestadores de serviços”.

Após uma interrupção de 12 horas, o TikTok começou a restaurar o serviço para seus usuários americanos ao meio-dia de domingo, depois que Trump anunciou seus planos de assinar uma ordem executiva suspendendo a execução.

Ao assinar o pedido, Trump reiterou suas esperanças de um acordo no qual os Estados Unidos teriam uma participação de 50% no TikTok.

“Se eu fechar o acordo para a América, acho que deveríamos ficar com metade”, disse Trump a repórteres no Salão Oval na noite de segunda-feira. “Os Estados Unidos deveriam ter o direito de ficar com metade do TikTok. E parabéns, o TikTok tem um bom parceiro.”

Ele também rejeitou a ideia de que os Estados Unidos pudessem formar uma joint venture com o “povo de Singapura”. Notavelmente, o CEO da TikTok, Shou Zi Chew, que compareceu à posse de Trump na segunda-feira, é de Cingapura.

No entanto, tanto a ordem executiva de Trump como a sua proposta podem enfrentar obstáculos legais.

A ordem do TikTok “pode ser uma das ordens juridicamente mais instáveis ​​​​emitidas ontem”, disse John Yoo, professor de direito da Universidade da Califórnia, Berkeley, e ex-funcionário do Departamento de Justiça durante a administração do ex-presidente George W. Bush.

O deputado Frank Pallone (D-NJ), membro graduado da Comissão de Energia e Comércio da Câmara, disse ter “sérias preocupações” de que Trump esteja “contornando a legislação de segurança nacional aprovada por uma esmagadora maioria bipartidária no Congresso”.

Embora a lei permita que o presidente conceda à ByteDance uma prorrogação de 90 dias, não está claro se Trump poderá aproveitar esse recurso com o prazo de domingo já no espelho retrovisor.

“A questão legal é que o período em que o TikTok teve que ser fechado ou fechado foi um dia antes da posse do presidente Trump”, disse Yoo na terça-feira em uma teleconferência organizada pela Sociedade Federalista.

“Como pode ser concedida uma prorrogação de um prazo que já terminou?” ele acrescentou. “Por exemplo, como professor, se um aluno estiver fazendo prova e a prova já tiver terminado, não posso conceder prorrogação para o dia seguinte para o aluno continuar fazendo a prova. O exame acabou.

A ordem executiva de Trump não menciona o período de prorrogação de 90 dias previsto na lei e não tenta certificar que foi feito “progresso significativo” no sentido de um desinvestimento conforme exigido por lei.

No entanto, na noite de segunda-feira, no Salão Oval, Trump observou que a lei “dá ao presidente o direito de fazer um acordo ou fechá-lo, e temos 90 dias para tomar essa decisão”.

“As ordens executivas não podem revogar leis”, disse Anthony Scaramucci, que serviu por um breve período como diretor de comunicações de Trump na Casa Branca e desde então se tornou um oponente declarado do presidente.

“Beijar o anel é uma coisa, mas se os CEOs de tecnologia ativarem novamente o TikTok por medo de retaliação, teremos os ingredientes de uma crise constitucional”, acrescentou ele em uma postagem na plataforma social X.

Lily Li, advogada de segurança cibernética e privacidade de dados, disse que não espera que a administração Trump confie na extensão incorporada à lei porque ela entrou em vigor antes da posse do presidente.

“É por isso que acho a linguagem dele interessante, porque é uma ordem para o procurador-geral não agir”, disse ele ao The Hill.

“Portanto, considero isso uma suspensão da execução e estamos analisando a autoridade de execução do procurador-geral. “Não vejo isso como uma tentativa de estender o período da proibição.”

Apesar da ordem que suspende a aplicação da lei, as empresas sujeitas à lei (provedores de lojas de aplicativos, como Apple e Google, e Oracle, a empresa de computação em nuvem que fornece serviços de hospedagem na Internet para a TikTok) ainda podem enfrentar exposição.

Os gigantes da tecnologia estão sujeitos a multas pesadas nos termos da lei, que chegam a US$ 850 bilhões. Nem a Apple nem o Google restabeleceram o TikTok em suas lojas de aplicativos, apesar das garantias de Trump.

“No entanto, a ideia de que você pode manter ByteDance ou TikTok completamente inofensivo ou qualquer outra plataforma de hospedagem é uma área muito mais cinzenta”, disse Li.

Os accionistas e os Estados também poderiam processar, embora a ordem executiva aparentemente procurasse impedir tais esforços, alertando que isso representaria uma “intrusão nos poderes do Executivo”.

Enquanto Trump tenta chegar a um acordo nos próximos 75 dias, a sua proposta inicial para uma joint venture na qual os Estados Unidos tenham uma participação de 50 por cento também pode não cumprir os requisitos para um desinvestimento “qualificado”, observou Yoo.

“Nem está claro se 50% da propriedade dos EUA conta como um desinvestimento segundo o estatuto”, disse Yoo.

“50% não dá controle total sobre a empresa e parece ser isso que o estatuto exige. “Isso não permite a influência contínua do Partido Comunista Chinês através de uma participação de 50% na empresa.”

O ex-proprietário do Los Angeles Dodgers, Frank McCourt, cujo Projeto Liberty apresentou uma oferta para o TikTok, argumentou na terça-feira que sua é “a única solução disponível que está em conformidade com a lei”.

“Especificamente, um desinvestimento qualificado exige a venda do TikTok a um comprador norte-americano com tecnologia limpa de fabricação americana e o abandono do algoritmo do TikTok”, disse McCourt em comunicado.

“O Projeto Liberty já provou a tecnologia em uso e oferece um caminho claro para abordar as preocupações de segurança nacional do Congresso, ao mesmo tempo que mantém o TikTok operacional”, acrescentou.

Embora a proposta de 50 por cento de Trump seja algo “fora da caixa”, poderá representar um ponto de partida para negociações, disse Cayce Myers, professor de relações públicas na Virginia Tech.

“Acho que ele vê esta extensão como uma forma de aproveitar a proibição para obter interesses de propriedade ou para os Estados Unidos”, disse Myers. No entanto, acrescentou: “Essa é uma estratégia sem precedentes e seria um resultado sem precedentes para algo como isto”.

