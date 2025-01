Trump foi recebido com aplausos em Davos: “Congresso aprovará medidas de redução de impostos”

“Foi uma semana histórica para os Estados Unidos. A era de ouro havia começado“. Donald Trump disse isso por meio de um link de vídeo para o Fórum Econômico Mundial em Davos, em sua primeira aparição como presidente no cenário internacional. Trump foi saudado com aplausos.”

O Congresso dos EUA aprova medidas para reduzir impostosgarantiu Trump. “Minha mensagem para as empresas é clara: faça na América. Do contrário, você terá que pagar tarifas”, continuou Trump. “A Arábia Saudita investe 600 bilhões nos Estados Unidos.”

Agência ANSA Agência ANSA Discurso de Trump em Davos – Ao vivo e ao vivo – Ansa.it (ANSA)

Depois, ao falar sobre migração, Trump repetiu: “Declaramos uma emergência nacional na fronteira” com o México, vamos “parar a invasão” de migrantes.

E no Médio Oriente: “Mesmo antes de assumir o cargo, a minha equipa e eu negociámos um acordo Gaze que isso nunca teria acontecido sem nós, todo mundo já sabe disso.”

“A minha administração está a agir com uma velocidade sem precedentes” para fazer face às emergências deixadas pela administração anterior. “Biden perdeu o controle do que está acontecendo no país, especialmente sobre a inflação e na fronteira”, disse Trump.

“Se o petróleo custar menos, a guerra entre Rússia e Ucrânia terminaria imediatamente”, explicou o novo presidente dos EUA no vídeo.

“A indústria verde é uma farsa. Vamos permitir que as pessoas comprem os carros que quiserem”, continuou Trump.

Reprodução reservada © Copyright ANSA