Trump implora ao homem que ‘vá para o truque’ astronautas presas em órbita

Butch Wilmore e Suni Williams passaram sete meses no espaço, em vez de nos oito dias originais planejados

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao executivo da SpaceX, Elona Musk, que devolvesse dois astronautas da NASA, Butch Wilmore e Suni Williams, que ficam presos na estação espacial internacional por quase 200 dias, em vez dos oito originais. Os vôos de retorno à Terra foram atrasados ​​repetidamente devido a uma combinação de problemas técnicos.

Em um publicar Em sua plataforma social na terça -feira, o presidente dos EUA escreveu: “Acabei de pedir a Elona Musk e @spacex para” Go “dois corajosos astronautas que o governo de Biden praticamente deixou no espaço”. O republicano acrescentou que “Elon começará em breve.”

Em um publicar No X do mesmo dia, o magnata tecnológico dos EUA confirmou que “@Potus pediu ao @spacex que traga dois astronautas presos em @space_station o mais rápido possível. Nós faremos isso.” Ele também escreveu, “Terrível que o governo Bidel os tenha deixado por tanto tempo.”

Na segunda mensagem, Musk postou uma gravação da tela original de Trump, seguindo -o com um rosto emoji.













Na terça -feira, o porta -voz da NASA -e reconheceu uma investigação sobre a declaração de Musk e disse que a agência “Vamos seguir o mais rápido possível.”

Wilmore, 61 anos, e Williams, 58, lançados para a ISS no Boeing Starling Starling 5th. No entanto, os engenheiros da NASA -ISI logo descobriram quatro dos vazamentos de hélio e problemas de pressão com pressão. Após alguns dias de testes e discussões, a NASA decidiu deixar dois astronautas na estação espacial em 24 de agosto e retornar o Starlininer sem uma equipe, um controle remoto.

Mais tarde, a agência concedeu dois astronautas originalmente agendados para a missão da Crew-9 com o astronauta da NASA Nick Hague e Roscosmos cosmonut Aleksandra Gorbunovo, para liberar lugares para Wilmore e Williams, estendendo seu objetivo por mais de sete meses.

Em dezembro, a NASA anunciou que o início da tripulação-10 havia sido adiado até o final de março para permitir que o tempo da SpaceX concluísse a nova espaçonave. Esperava-se que esse atraso estimule o retorno da tripulação 9 no início de abril.

Os rumores da indústria sugeriram atrasos adicionais para a tripulação-10, o que poderia levar à SpaceX usando o segundo rascunho da tripulação, talvez o que se prepara para uma missão de astronauta privado AX-4, programado para ser lançado assim que a Axi Space abril de abril .

Os próprios astronautas mantiveram uma parada profissional na situação. “Coisas que não consigo controlar, não vou me preocupar,” Disse Wilmore no briefing de setembro. Williams acrescentou, “De alguma forma, você se vira e apenas assume a próxima atividade do dia. Fazemos isso. Somos profissionais”.