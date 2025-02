Trump indica “maravilhosos acordos comerciais” para a Índia e os Estados Unidos enquanto organiza o primeiro -ministro Modi em Washington

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro -ministro da Índia, Narendra Modi, colocaram as mãos durante uma conferência de imprensa no Hall do Leste da Casa Branca, na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025 em Washington. | Crédito da foto: AP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou planos de reafirmar “alguns maravilhosos acordos comerciais” para a Índia e os Estados Unidos, pois recebeu o primeiro -ministro Narendra Modi pelas amplas conversas focadas em desenhar uma nova maneira de expandir a associação bilateral, Mesmo nas áreas de defesa, energia e tecnologia crítica.

Em seu escritório oval na quinta -feira, Trump recebeu Modi com um longo aperto de mão e um abraço caloroso enquanto descreveu o primeiro -ministro como um “grande amigo” por um longo tempo.

Os dois líderes fizeram breves declarações à mídia e responderam a uma série de perguntas antes de resolver conversas cruciais, horas depois que o presidente dos EUA anunciou uma nova política de taxas recíprocas para todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos.

“Vamos trabalhar com a Índia também. Temos grandes acordos comerciais separados para anunciar em um futuro muito próximo”, disse Trump enquanto conversamos sobre a política comercial de seu governo.

“Vamos fazer alguns maravilhosos acordos comerciais para a Índia e os Estados Unidos”, disse ele respondendo a uma pergunta.

Em seus comentários, Modi parabenizou Trump por se tornar presidente por um segundo mandato e lembrou a trajetória ascendente das relações estados unidos nos estados durante o primeiro período do líder dos EUA na Casa Branca.

“Acredito firmemente que, em seu segundo mandato, trabalharemos com mais velocidade”, disse Modi.

“O presidente Trump sempre mantém o interesse nacional do Supremo dos Estados Unidos e, como ele, também mantenho o interesse nacional da Índia no topo de todo o resto”, acrescentou.

Em seus comentários, o presidente dos Estados Unidos disse: “Temos algumas coisas muito grandes para conversar; eles (Índia) vão comprar muito do nosso petróleo e gás (dos Estados Unidos)”. “Temos mais petróleo e gás do que qualquer outro país do mundo e eles (Índia) precisam, e nós o temos”, disse ele.

“Ele está fazendo um ótimo trabalho na Índia e ele (primeiro -ministro Modi) e eu compartilho uma grande amizade e continuaremos a desenvolver os laços entre nossas nações”, acrescentou Trump.

O primeiro-ministro e o presidente também responderam a perguntas sobre o conflito da Rússia-Ucrânia.

“Apoio os esforços de Donald Trump para encontrar uma possível solução para acabar com a guerra. O mundo de alguma forma sente que a Índia foi neutra durante a guerra. Mas eu gostaria de reiterar que a Índia não foi neutra. De fato, a Índia está no Lado da paz “, disse Modi.

“Quando eu conheci o presidente Putin, ele até disse que ‘essa não é a era da guerra’. “” Ele acrescentou.

Antes de conhecer Trump, o primeiro -ministro Modi conduziu conversas separadas com o consultor de segurança nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, diretor de inteligência nacional Tulsi Gabbard, bilionário Elon Musk e líder republicano Vivek Ramaswamy.

Modi começou sua visita de dois dias a Washington DC na quarta -feira à noite (quinta -feira de manhã, horário indiano) depois de completar sua viagem à França.

Antes da reunião de Modi-Trump, fontes diplomáticas indicaram que a abordagem de conversas será melhorar a cooperação em áreas de defesa, energia, tecnologia, infraestrutura e comércio.

O governo Trump está particularmente interessado em expandir as vendas de defesa de Washington para a Índia e ambas as partes podem acabar com alguns acordos, incluindo a co -produção de veículos de combate blindados de Stryker na Índia.

Além da defesa, o comércio é outra área de alta prioridade em deliberações entre os dois líderes. Espera -se que a política de taxas recíprocas tenha algum impacto no comércio da Índia conosco.

Dois dias atrás, Trump anunciou uma tarifa de 25 % sobre as importações mundiais de aço e alumínio para os Estados Unidos. Espera -se que a medida atinja empresas indianas que exportam aço e alumínio para os Estados Unidos.

A Índia já indicou sua vontade de adotar uma abordagem mais conciliatória sobre a questão delicada, diferentemente de sua abordagem de linha dura durante o primeiro mandato de Trump.

As pessoas que rastreiam de perto os laços da Índia-EUA disseram que existe a possibilidade de ambas as partes explorarem a opção de olhar para um pacto comercial para evitar altas taxas e expandir a cesta comercial geral.

O comércio bilateral entre a Índia e os Estados Unidos foi de cerca de US $ 130 bilhões no ano passado.

A visita do primeiro -ministro à capital dos EUA ocorre dias depois que o governo Trump deportou 104 índios com esposas e grilhões em um avião militar que causou indignação na Índia.

Na semana passada, o ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, disse no Parlamento que Nova Délhi está em contato com os Estados Unidos para garantir que os deportados que retornem não sejam maltratados de forma alguma.