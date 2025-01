Trump inicia guerra tarifária, EUA fora da OMS “Falaremos com Putin em breve”

Três discursos num dia, mais de uma hora de idas e vindas com a imprensa no Salão Oval, perdões a mais de 1.500 agressores no Capitólio, expurgos a mil líderes federais “não-alinhados”, ameaças de tarifas e muito mais de 200 ações executivas apagando o legado de Bidenpara remodelar as instituições americanas e abalar a ordem mundial.

É o ciclone Trump, que confirmou logo ao entrar na Casa Branca que quer levar a sério tudo o que prometeu na campanha eleitoral. E o mais rapidamente possível, pelo menos em menos de dois anos, antes que a escassa maioria republicana no Congresso corra o risco de desmoronar ou antes que os democratas possam reconquistar uma ou ambas as câmaras nas eleições intercalares. Após a declaração do estado de emergência na fronteira com o México e a aprovação do Senado – com 12 manifestações a favor – começam também os ataques “direcionados” contra migrantes ilegais em todo o país.

As autoridades dos EUA também poderão prender migrantes em escolas e igrejas. Foi introduzido pelo Departamento de Segurança Interna de Donald Trump, revertendo uma política que anteriormente forçava os agentes a evitar as chamadas áreas sensíveis. “Os criminosos não poderão mais se esconder em escolas e igrejas para evitar a prisão. A administração Trump não amarrará as mãos dos agentes”, afirmou o departamento.

Depois de participar do evento final das cerimônias de inauguração, o Café da Manhã de Oração Nacional na Catedral Nacional, o magnata colocou em movimento a máquina do governo e se reuniu com líderes republicanos da Câmara e do Senado para elaborar um plano legislativo, começando com a elaboração de um conta. orçamento.

E poucas horas depois do seu primeiro discurso, Marco Rubio, que foi confirmado por unanimidade como secretário de Estado pelo Senado, está pronto para anunciar na Casa Branca o investimento máximo inicial de 100 mil milhões de dólares do sector privado na construção de infra-estruturas para sistemas artificiais. inteligência. (após rescindir a política de Biden) com os CEOs da SoftBank, Oracle e OpenAI: uma joint venture chamada Stargate. Mas enquanto isso, o país e o mundo inteiro tratam da sua primeira medida. O presidente rejeitou imediatamente alguns acordos internacionais, deixando o acordo climático de Paris e a Organização Mundial da Saúde (OMS) com todas as consequências para a luta contra as alterações climáticas e a proteção da saúde a nível global.

Bilhões de dólares em ajuda externa também foram suspensos por 90 dias, enquanto se aguarda uma revisão para alinhá-los totalmente com os interesses americanos. O Donald também deu uma esmola às multinacionais e aos ricos que o apoiavam, retirou-se do acordo da OCDE sobre um imposto mínimo de 15% apoiado por 139 países e ordenou ao Departamento do Tesouro dos EUA que estudasse retaliações contra aqueles que aplicam impostos “extraterritoriais” às estrelas. e corporações Stripes. Um movimento que despertou o “arrependimento” do Comissário Europeu da Economia, Valdis Dombrovskis. A perspectiva de retaliação ameaça arrastar os EUA para uma complicada batalha fiscal com os seus aliados mais próximos, enquanto Trump – que fala remotamente de Davos na quinta-feira – também está a considerar tarifas, como os 25% que já ameaçou sobre o Canadá e o México a partir de Fevereiro. 1. O primeiro-ministro (demitido) de Ottawa, Justin Trudeau, prometeu uma resposta “robusta, rápida e comedida” e respondeu “dólar por dólar”, enquanto a presidente mexicana Claudia Sheinbaum – a quem Trump também quer impor um novo nome para o Golfo da América – pediu relações baseadas no “respeito, diálogo e cooperação”. O magnata reafirmou os seus objectivos para a Gronelândia (“a Dinamarca concordará com a sua cessão”), bem como para o Canal do Panamá, mas uma paragem veio de Moscovo. No entanto, Cuba regressa à lista dos Estados patrocinadores do terrorismo. O presidente também deu liberdade aos colonos israelitas violentos e levantou as sanções do seu antecessor. Os choques do terremoto também no front doméstico: restauração da pena de morte federal, que Biden suspendeu em 2021, revogação da meta de 50% de vendas de novos veículos elétricos até 2030, revogação das restrições à perfuração, revogação da revolução desperta na diversidade (reconhecendo apenas dois gêneros, homens e mulheres, remoção de pessoas trans do serviço militar) e remoção de proteções para funcionários federais, chamados de volta ao trabalho no escritório. Enquanto isso, Trump e Melania estão enriquecendo com suas moedas meme, apesar do potencial conflito de interesses.

LOHOU COM KÎM E O ACORDO DE PARIS – O novo presidente retirou os EUA de dois acordos internacionais, que o novo rumo de Maga considera um fardo para os Estados Unidos.

PENA DE MORTE FEDERAL RESTAURADA – Donald Trump assinou uma ordem executiva para restaurar a pena de morte federal, levantando a moratória de Joe Biden de 2021. O presidente também instruiu o procurador-geral a buscar a pena de morte “independentemente de outros fatores” se o caso envolver o assassinato de um agente ou crimes capitais”. cometido por um criminoso”. estrangeiro ilegalmente presente” no país”, bem como “tomar todas as medidas necessárias e legais” para garantir que os estados tenham medicamentos suficientes para injeção letal. Eles permanecerão então no corredor da morte. Biden comutou 37 sentenças de morte para prisão perpétua.

GRAÇA AOS BRIĘNIKS 6 DE JANEIRO – Trump perdoou praticamente todos os 1.500 manifestantes acusados ​​de cometer crimes menores e comutou as sentenças daqueles com penas mais severas. Entre os perdoados está Enrique Tarrio, ex-líder do grupo de extrema direita Proud Boys e fundador do Oath Keepers, Stewart Rhodes.

PAUSA PARA PROIBIÇÃO DO TIKTOK – O aplicativo estará disponível nos Estados Unidos por mais 75 dias enquanto trabalhamos para encontrar um comprador. Trump atrasou a entrada em vigor da proibição, explicando que gostaria que pelo menos 50% do TikTok estivesse em mãos americanas.

APENAS DOIS GÊNEROS – A disposição assinada diz que existem “apenas dois sexos, masculino e feminino”. As agências federais “deixarão de fingir que os homens podem ser mulheres e que as mulheres podem ser homens quando implementarem leis que protegem contra a discriminação baseada no sexo”, afirma a medida.

AÇÕES AMERICANAS – O Golfo do México muda de nome e passa a ser Golfo da América.

BAIXAR METAS PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS – Trump rescindiu uma ordem executiva não vinculativa assinada por Joe Biden que teria aumentado o número de veículos elétricos vendidos para metade de todos os veículos vendidos até 2030.

VIA LO IUS SOLI – Tal como prometido durante a campanha, Trump ordenou a revogação da cidadania aos filhos de imigrantes que se encontram ilegalmente no país. A suspensão terá início em 30 dias. *

EMERGÊNCIA NACIONAL NA FRONTEIRA MEXICANA – O decreto prevê o envio de militares para a fronteira e a retomada da política de “Permanecer no México”. Trump também autorizou a designação de cartéis de drogas como “organizações terroristas estrangeiras”. Entre as prioridades está também a retomada da construção do muro com o México.

DEVERES E IMPOSTOS – Nenhuma ordem executiva os define neste momento, mas Trump disse que poderia impô-los em 25% contra o México e o Canadá a partir de 1º de fevereiro. O presidente também ordenou um estudo de retaliação contra países que aplicam taxas “extraterritoriais” a multinacionais famosas, sancionando a saída dos EUA do pacto fiscal global da OCDE, que foi acordado no ano passado e permite que outros países imponham impostos adicionais aos americanos. multinacionais.

EMERGÊNCIA ENERGÉTICA – Foi declarada a continuação do ‘drill baby drill’, uma expansão da perfuração para reavivar o boom energético dos EUA.

PARADA DE 90 DIAS PARA ASSISTÊNCIA NO EXTERIOR – O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva suspendendo temporariamente todos os programas de ajuda externa dos EUA por 90 dias até que sejam revistos para ver se estão alinhados com os seus objetivos políticos. A ordem afirma que “as indústrias e burocracias de ajuda externa são inconsistentes com os interesses americanos e, em muitos casos, em desacordo com os valores americanos” e “servem para desestabilizar a paz mundial, promovendo ideias em países estrangeiros que são diretamente inversas às relações harmoniosas e estáveis ​​em casa e entre países”. Como resultado, Trump afirmou que “nenhuma ajuda externa dos Estados Unidos será desembolsada de uma forma que não seja totalmente consistente com a política externa do Presidente dos Estados Unidos”. Não é imediatamente claro quanto da ajuda será inicialmente afectada pela ordem executiva, uma vez que os fundos para muitos programas já foram apropriados pelo Congresso e existe a obrigação de os gastar, caso ainda não tenham sido gastos.

“Falaremos com Putin em breve”



“Falaremos em breve com o Presidente Putin”: a Europa e a NATO deveriam aumentar as suas despesas com a defesa para 5% do PIB, acima da meta actual de 2%. Donald Trump disse isso.

Trump começa a se reunir com o presidente Vladimir Putin. “O presidente Zelensky gostaria de paz, mas são necessários dois para alcançá-la”, disse Trump.

Estamos avaliando uma tarifa de 10% sobre a China sobre o fentanil



“Estamos considerando uma tarifa de 10% sobre a China com base no fato de que eles estão enviando fentanil para o México e o Canadá”. O anúncio é feito por Donald Trump, que antecipa novas tarifas contra a China a partir de 1 de fevereiro.

Trump está aberto à ideia de Musk comprar o TikTok



“Eu estaria aberto” à ideia de Elon Musk comprar o TikTok “se ele quiser”. Donald Trump disse isso.

Trump lança Stargate, investimento de 500 bilhões em IA



Donald Trump anuncia investimento máximo de até 500 bilhões de dólares em inteligência artificial. O presidente dos EUA revelou o “Stargate”, uma joint venture entre Softbank, Oracle e OpenAI que investirá na infraestrutura necessária para IA. Os três gigantes comprometeram-se a investir inicialmente 100 mil milhões de dólares, com o objectivo de aumentar para 500 mil milhões de dólares ao longo de quatro anos.

Estados democráticos dos EUA estão processando Trump por ius soli



Estados e cidades democratas dos EUA estão lançando a primeira ação legal contra a administração Trump para tentar bloquear um decreto que revoga o Ius Solis, que previa que crianças nascidas nos Estados Unidos de imigrantes ilegais no país ou sem vistos permanentes não tivessem cidadania. concedida automaticamente. No processo, os estados democratas argumentam que a revogação de Ius Soli viola a Constituição e as leis de imigração.

