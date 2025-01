Trump inicia um plano de “limpar” o Gaza e desbloquear o envio para Israel 900 kg de bombas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um plano para “limpar” Gaza e disse que queria que o Egito e a Jordânia recebessem palestinos do território para tentar confirmar a paz no Oriente Médio. “Estamos falando de um milhão de pessoas e meio e limpamos tudo”, disse Trump a repórteres, definiu o “canteiro de obras de demolição” e disse que essa etapa poderia ser “temporária ou longa”.

“Muitas coisas que ele ordenou e pagou a Israel, mas não enviadas por Biden, estão chegando agora!”: Donald Trump escreve na verdade. Algumas mídias revelaram que O presidente ordenou que o Pentágono cancelasse o bloqueio depositado pela administração de Biden com o fornecimento de bomba £ 2.000 (cerca de 900 kg) para Israel.

Agência ANSA Agência ANSA Trump desencadeia um contrato global para a área anti -ABSólica e reduz os fundos – relatórios – ANSA.it Assistência estrangeira congelada, com exceção de Israel e Egito. Primeira perseguição (ANSA)

Donald Trump cumpre a Agência de Proteção Ambiental (EPA), a agência responsável pela proteção ambiental, funcionários que trabalharam como advogados e lobistas da indústria petrolífera e química, muitos dos quais foram o primeiro governo a enfraquecer a proteção do clima e da poluição. O New York Times escreve, segundo o qual Lee Zeldin, eleito presidente para liderar a EPA, tem pouca experiência com a política ambiental. “Espera -se que trabalhe imediatamente para satisfazer o regulamento de Trump, que ordenará que a agência limite os regulamentos”, diz o NYT. Os principais candidatos à EPA incluem David Fotouhi, o futuro representante de Zeldin, um advogado que recentemente questionou a proibição de amianto; Alex Dominguez, um ex -lobista de petróleo que trabalhará em emissões de carros; E Aaron Szabo, lobista da indústria de petróleo e produtos químicos, que deve ser o principal regulador da poluição do ar. A Divisão APA, que avalia a segurança de novos produtos químicos, agora inclui Nancy Beck, um lobista químico de longo prazo e Lynn Ann Dekleva, que trabalhou para o grupo comercial American Chemistry Council. Ambos são veteranos do primeiro mandato de Trump.

