Donald Trump reitera o seu desejo de “acabar com a terrível guerra” na Ucrânia. “Gostaria de me encontrar com Putin em breve”, disse o presidente dos EUA numa videoconferência no Fórum Económico Mundial, em Davos, garantindo que “a Ucrânia também está pronta para um acordo”.

A Rússia não hesita nas suas declarações de boas intenções. “Estamos prontos para um diálogo igual e mutuamente respeitoso” com os EUA, como o que “houve lugar durante a primeira presidência de Trump”, assegurou o porta-voz Dmitry Peskov. No entanto, ainda não se sabe nada sobre propostas específicas.

O telefonema entre Trump e Vladimir Putin, que os EUA e a Rússia mencionaram várias vezes, ainda está muito atrasado. “Estamos aguardando sinais que ainda não foram recebidos”, disse Peskov.

Que então ignorou a intenção anunciada de Trump de pressionar a Rússia com sanções e deveres para conseguir pôr fim ao conflito. “Não vemos nenhum elemento particularmente novo aqui – o porta-voz não percebeu –. Você sabe que Trump em seu primeiro mandato foi o presidente americano que mais frequentemente recorreu a sanções”.

Ele gosta desses métodos, pelo menos gostou deles durante seu primeiro mandato.

A pessoa que disse estar “muito, muito feliz com a posição de Trump em impor mais sanções à Rússia” foi o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. No entanto, parece que as últimas advertências do Kremlin poderão fazer parte de uma táctica com vista a possíveis negociações. “Estamos acompanhando cuidadosamente toda essa retórica, cada afirmação e observando todas as nuances”, enfatizou Peskov.

Os discursos de Trump também incluem expressões de respeito por Moscovo. Como quando disse ontem que os EUA “nunca devem esquecer” que a Rússia “os ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial”. Mesmo Moscovo “nunca esquecerá” a ajuda que recebeu de Washington na guerra contra o nazi-fascismo, prometeu Peskov. E, de facto, ele espera que Trump “compartilhe a alegria de celebrar o 80º aniversário da vitória” com a Rússia. A menos que se trate realmente de uma proposta de realização de uma cimeira por ocasião do aniversário, que cai em Maio, estamos perto.

Do lado ucraniano da frente, vale a pena notar a declaração pela qual Zelenskyy falou especificamente sobre a possibilidade de iniciar negociações, sublinhando que tudo depende das garantias de segurança que os EUA estão dispostos a oferecer a Kiev para evitar o perigo de uma nova , futuro ataque russo, assim que a paz for alcançada.

Se Trump “conseguir garantir uma segurança forte e irreversível para a Ucrânia, seguiremos este caminho diplomático”, garantiu o presidente. Uma frase que foi repetida ontem durante uma entrevista à Bloomberg à margem do Fórum de Davos, mas hoje foi retomada de forma significativa por agências russas com considerável importância.

Entre outras coisas, Zelenskyj não associou necessariamente as garantias de segurança necessárias à adesão à NATO, depois de admitir a outros jornalistas que a administração norte-americana de Joe Biden e também a Alemanha eram contra esta medida.

Mas ele falou sobre o futuro envio de forças de manutenção da paz, que “não podem existir sem os Estados Unidos”. “Uma condição absolutamente inaceitável para a Rússia”, respondeu a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, segundo a qual “qualquer intervenção das forças da NATO na Ucrânia corre o risco de agravar o conflito” até que “fique fora de controlo”.

