“Nunca escolhido ditador”, “o comediante médio” que “se recusa a ligar para as eleições está muito abaixado nas pesquisas ucranianas e a única coisa em que ele era bom é tocar Biden como violino”:

Donald Trump Download Volodymyr Zlensky sobre a verdade em um confronto verbal que ambos os líderes começaram depois que o magnata acusou falsamente o presidente ucraniano de que ele começou a guerra com Moscou. “Ele vive em uma bolha de desinformação russa”, respondeu Zelena, que acabara de receber envergonhado Keith Kellogg, correspondente americano do conflito russo-ucraniano. No passado Donald já o definiu sarcasticamente como “o melhor placer da Terra: toda vez que ele chega aos EUA, ele vem com 60 bilhões”. No entanto, ele nunca começou um ataque tão violento, com o risco de ameaçar as negociações de paz recém -iniciadas que prometeram agir protegendo os interesses de Kiev. Em vez disso, Trump continua a repetir a ficção russa.

E à noite, no meio da tensão crescente entre Donald Trump e Volodymyr Zelsky, o vice -presidente americano JD Vance enviou uma mensagem ao presidente ucraniano, aconselhando -o a “plantá -lo”. “A idéia que fará o presidente mudar de idéia falando sobre ele na mídia em todo o mundo é uma maneira terrível de tratar esse governo”, disse o Daily Mail.

Green reage de Kiev de alguma forma deslizando para provocações: “O general Kellogg já está em Kiev. Ele já conheceu comandante em Capo Syrsky, nossos gerentes de inteligência e serviços especiais. Vou encontrá -lo pessoalmente amanhã. É muito importante para nós que a reunião e o trabalho geral com a América sejam construtivos ”Ele diz em seu discurso noturno. “O mundo tem que escolher se deve estar com Putin ou com paz”, acrescentou.

A noite volta para atacá -lo Elon Musk“Ele não pode dizer que representa a vontade do povo ucraniano se você não renovar a liberdade da imprensa e continuar a lubrificar as eleições!”.

Musk comentou sobre o post – compartilhado em seu perfil – “Rapid Response 47”, uma descrição da Casa Branca. “Na América – lendo um post – organizamos eleições presidenciais a cada quatro anos, mesmo nos tempos de guerra. Lideramos as eleições durante a Guerra Civil. Pegue as eleições durante a Segunda Guerra Mundial. Antes do presidente Zelenkyy decide fazer com que ele seja o sermão do presidente dos EUA, ele também deve manter as eleições ”.

Na noite de terça -feira, Tycoon respondeu a críticas verdes por não ser convidado a entrevistar com Riad entre americanos e russos, despertou o que Vladimir Putin foi destruído como “reação histérica inadequada”. “Bem, você está lá há três anos. Você teria que fechá -lo depois de três anos. Você nunca teria que começar. Você poderia ter concordado ”, ele o culpou. Ele, portanto, reclamou que não houve eleições na área da lei marcial na Ucrânia, apoiou (também falsa aqui) que a popularidade verde é “4%”. No dia seguinte ao presidente ucraniano, tentou acompanhá -lo: “Infelizmente, o presidente Trump, por quem tenho um grande respeito como líder do povo americano que sempre nos apoiou, vive nesse espaço de desinformação”, ele também acusou, também o acusou de atacar “Ele ajudou Putin a sair dos anos”, com “um impacto inadequado na Ucrânia”.

A Green também é relevante para seu baixo índice de satisfação, com referência a uma pesquisa recente do Instituto Sociológico Internacional de Kiev, segundo o qual nunca caiu abaixo de 50% e agora é 57%. “Não entendemos a lógica americana”, admitiu o porta -voz do governo francês após a primeira externalização de Trump, enquanto Emmanuel Macron está se preparando para pousar na Casa Branca na próxima semana depois de Keir Starmer. No entanto, o segundo ataque deve aumentar a confusão e o medo. “Pense nisso, um comediante de sucesso modesto, Volodymyr Zlensky, convenceu os Estados Unidos do americano a gastar US $ 350 bilhões para entrar em uma guerra que não poderia ser vencida de que ele nunca teria que começar, mas a guerra que ele, sem o Estados Unidos e “Trump”, ele nunca será capaz de resolver “, ele criou um magnata sobre a verdade e apoiou falsamente que os EUA” gastaram “US $ 200 bilhões a mais do que a Europa ”e que o líder ucraniano” admite que metade do dinheiro que lhe enviamos não tem “. “Um ditador sem eleições aconteceria esverdeado para se mover rapidamente ou permanecer incapaz de se mover”, ele ameaçou, ostentando -se “negociando com sucesso o fim da guerra com a Rússia” e culpando a Europa por “não trazer paz” e ucraniano um presidente que quer ” Provavelmente mantenha a cuccagny do trem “. Entre as primeiras reações européias à combinação do líder ucraniano a um ditador, especialmente as reações graves de Berlim.

A declaração “falsa e perigosa”, alertou o chanceler alemão Olaf Scholz. O ministro das Relações Exteriores Annan Baertbock o repetiu: “Se você olhar para o mundo real, em vez de filmar um tweet, então você sabe quem mora na Europa em ditadura, pessoas na Rússia, pessoas na Bielorrússia”. Também Friedrich Merz, o líder da CDU e o provável outro chanceler após as eleições de domingo, disse que ficou “chocado”: “É uma conversão clássica entre vítima e culpado. E é uma história russa ”. Hard the Wall Street Journal, que no Escritório Editorial lembra todas as atrocidades de Moscou e critica “Rápida reabilitação de Putin”, “recompensada” por um encontro imediato com a cabeça da Casa Branca “antes de qualquer compromisso”. No final, Mike Pence, a voz de Trump, foi levantada na América em seu primeiro mandato: “O presidente, a Ucrânia, não iniciou essa guerra. A Rússia lançou uma invasão brutal e indisponível, que exigiu centenas de milhares de vidas.

Putin: “As forças russas entraram na Ucrânia de Kursk”. Kyiv: ‘mentiras’



O presidente Vladimir Putin disse que as forças russas entraram no território ucraniano ontem à noite na região de Kursk, mas não esclarecem se isso significa a libertação completa da região russa parcialmente ocupada pelas tropas de Kiev desde agosto do ano passado. “As informações mais recentes apresentadas há apenas uma hora são que os soldados 810/brigadas atravessaram a fronteira russa-ucraniana e entraram no território inimigo”, disse Putin, mencionado por Tass.

Kiev liquidou a declaração de Vladimir Putin como uma “mentira”, segundo a qual as forças russas lançaram uma nova ofensiva na Ucrânia da região de Kursk. “As informações de Putin sobre a grande ofensiva russa são uma mentira”, disse Andriy Kovalenko, porta -voz do centro contra a não informação do governo ucraniano, sobre o telegrama. A versão ucraniana é que o “grupo de reconhecimento russo e sabotagem tentou ingressar na Ucrânia em Kursk, mas foi” destruído “.

