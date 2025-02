Trump interrompe a participação dos Estados Unidos com a Agência de Direitos da ONU, estende a prisão do financiamento da UNRWA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na terça -feira (4 de fevereiro de 2025) ordenou o fim do compromisso dos Estados Unidos com o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e continuou a interromper o financiamento da agência de ajuda palestina de Palestin UNWA UN.

A medida coincide com uma visita a Washington pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que há muito critica a UNRWA, acusando-o de incitação anti-Israel e sua equipe de se envolver “em atividades terroristas contra Israel”.

Durante o primeiro mandato de Trump, 2017-2021, ele também reduziu os fundos para a UNRWA, questionando seu valor, dizendo que os palestinos tiveram que aceitar a renovação de conversas de paz com Israel e pedindo reformas não especificadas.

O primeiro governo de Trump também renunciou ao Conselho de Direitos Humanos de 47 membros no meio de um período de três anos sobre o que ele chamou de preconceito crônico contra Israel e a falta de reforma. Os Estados Unidos não são atualmente um membro da sede do Gin. De acordo com o ex-presidente Joe Biden, os Estados Unidos cumpriram um período de 2022-2024.

Um grupo de trabalho do conselho deve revisar o Registro de Direitos Humanos dos EUA. Embora o conselho não tenha um poder legalmente vinculativo, seus debates têm peso político e as críticas podem aumentar a pressão global sobre os governos para mudar o curso.

Como ele assumiu o cargo de um segundo mandato em 20 de janeiro, Trump ordenou que os Estados Unidos se aposentassem da Organização Mundial da Saúde e do Acordo Climático de Paris, também as medidas que ele tomou durante seu primeiro mandato.

Então, o Congresso dos Estados Unidos suspendeu formalmente contribuições para a UNRWA até pelo menos março de 2025. A UNRWA fornece serviços de ajuda, saúde e educação a milhões de palestinos em Gaza, Banco, incluindo Jerusalém Oriental, Síria, Líbano e Jordânia.

As Nações Unidas disseram que nove funcionários da UNRWA podem estar envolvidos no ataque de 7 de outubro de 2023 e foram demitidos. Também foi descoberto que um comandante do Hamas no Líbano, morto em setembro por Israel, tinha um trabalho da UNRWA. A ONU prometeu investigar todas as acusações feitas e pediu repetidamente a Israel para evidências, que, segundo ele, não foram fornecidas.

A proibição israelense entrou em vigor em 30 de janeiro que proíbe a UNRWA de operar em seu território ou se comunicar com as autoridades israelenses. A UNRWA disse que as operações em Gaza e na Cisjordânia também sofrerão.