Trump já está superando o progresso de seu primeiro período na luta contra os resíduos do governo

É isso que espero que seja uma pergunta retórica: as agências federais devem ter fundos de Aguanieve? Por “Fund of Slush”, quero dizer um pote de dinheiro que a agência, o departamento, o escritório ou o programa podem usar, mesmo que o Congresso não o deseje.

Espero que democratas e republicanos concordem que isso é uma coisa ruim.

Eu pensei que era em 2017, quando o presidente Trump me pediu para assumir o cargo de diretor interino do Escritório de Proteção Financeira do Consumidor. Ouvi dizer que meu antecessor, Richard Cortray, estava protegendo o dinheiro caso os republicanos tenham descoberto uma maneira de usar o poder da bolsa para controlar o escritório de Renegade.

Para entender como isso aconteceu, requer um cartão rápido da maneira única que o CFPB é financiado. Ele não obtém dinheiro do Congresso, mas essencialmente uma tarefa do Federal Reserve. E embora exista um limite de quanto pode ser todos os anos, o limite está vinculado aos lucros do Fed, não quanto dinheiro é necessário para administrar o escritório.

Criticamente, a tarefa é estabelecida pelo diretor da CFPB (o grupo que obtém o dinheiro), não pelo Fed (o grupo que fornece o dinheiro). E embora a alocação esteja sob o limite, não há nada que o Fed ou o Congresso possa fazer a respeito.

Portanto, se Cortray precisar, digamos US $ 100 milhões para administrar o CFPB em um trimestre específico, eu poderia ter pedido isso. Mas eu também poderia pedir mais, mesmo qual é o seu boné.

Lembro -me de testemunhar ao Congresso que, como diretor interino, ele poderia literalmente escrever a frase em um guardanapo “Entregue US $ 400 milhões ao CFPB”, atravessar o guardana Mesmo se eu realmente não precisasse de dinheiro.

Quando cheguei ao CFPB no final de 2017, eu sabia que os “fundos excedentes” que foram mantidos nas contas do escritório totalizavam US $ 177 milhões. Esse é o excesso que Cortray havia acumulado. Esse era o fundo do granizo.

Decidi drenar esse plano de fundo por não pedir ao Fed para administrar o escritório. Eu pensei que não precisávamos de novos fundos, e certamente não precisávamos de uma formação em granância.

Avançar rapidamente até a semana passada, quando Russ Vought, o novo diretor interino do CFPB, solicitou novamente o Ze Zero Dollars para financiar operações. Ao fazer isso, ele lançou uma luz muito necessária no fundo de Aguanieve.

Aparentemente, o ex -diretor Rohit Chopra fez com que Cortray parecesse um centavo, acumulando um fundo de conclusão de US $ 711 milhões.

O que leva ao que espero que seja minha próxima pergunta retórica: o que uma agência federal precisa com quase três quartos de dólares escondidos?

Se você quer saber do que é realmente o DOGE, se você quer saber o que os conservadores se queixam há anos quando se trata do estado profundo, você só procura esse fundo de Aguanieve. Além disso, revela algo sobre como Trump será como nos próximos quatro anos.

Parabéns a Russ Vought por não pedir dinheiro. Parabéns à operação de Doge de Elon Musk, que conseguiu fazer as políticas tediosas da reestruturação do governo, reforma da função pública e eficiência operacional algo que importa para o público. E parabéns a Trump por deixar os dois homens fazer seu trabalho.

Admito que gostei dos paralelos entre como lidei com o fundo do CFPB Slush há 7 anos e como Voucht lidou com isso esta semana. Mas tenho a sensação de que Vought, Doge e Trump terão a oportunidade de fazer ainda mais.

Afinal, a experiência na USAID e no CFPB parece sugerir que o abuso da confiança dos contribuintes tem sido a regra, não a exceção em Washington. De fato, parece que eles estão olhando em todos os lugares, estão encontrando coisas que fazem cada vez mais pessoas se perguntarem, o que está acontecendo em nosso governo?

Fizemos um pouco disso no primeiro governo Trump. Mas sem o apoio da liderança republicana do Congresso e, de fato, alguns de nosso próprio gabinete, não alcançamos quase o suficiente.

Desta vez, você se sente diferente.

Mark Twain recebe crédito pela linha “A história não é repetida, mas muitas vezes rima”. Se for esse o caso, parece que a segunda estrofe da presidência de Trump será muito mais produtiva que a primeira.

Mick Mulvaney, ex -congressista da Carolina do Sul, é contribuinte da Newsnation. Ele atuou como diretor do Gabinete de Administração e Orçamento, diretor interino do Escritório de Proteção Financeira do Consumidor e Chefe do Gabinete da Casa Branca do presidente Donald Trump.

