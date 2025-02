Trump Junior relatou caçar na lagoa veneziana

Conselheiros Regionais Veneto Avs Andrea Zanoni anunciou ANSA que ele tinha A silvicultura de Carabinieri de Mestre apresentou uma queixa sobre a história da jornada de caça de Donald Trump na Laguna Veneziana.

De acordo com a queixa de Zanoni, Trump Junior deveria Pássaros protegidos cortados que causam um crime e também administrativos.

Vídeo Donald Trump Jr dispara espécies protegidas na lagoa veneziana

A foto de Son Donald Trump gravou em um vídeo com a série Death Ducks realmente cria um caso dentro e fora de Venet. Após a condenação do episódio Andrea Zanoni, conselheiro regional de Verde, enfatiza uma violação que seria realizada em dezembro passado na Sociedade Faunista de Pirerimpiè em Campagna Lupia, em Veneza.

A violação deve ser do fato de que deve ser um cartão Trump na região italiana por lei, porque é um documento estritamente pessoal – explica Anasa Zanoni – ao fato de que as lojas veneto que os limites são respeitadas por Carniere, que foi fornecido por um Calendário de caça para cada espécie. “Esses limites foram respeitados? Parece correto das fotos. E já seria a sanção certa ”, enfatiza Zanoni.

Agência ANSA Agência ANSA No vídeo, Trump Junior Shoots Protected Spice in Lagoon – Notícias – Ansa.it Mensagem Europa Verde: “Eles não podem ser mestres” (ANSA)

“No entanto, o vídeo também mostra o assassinato de espécies voláteis, como Casarca, um pássaro protegido cujo assassinato está planejado para matar uma sanção criminal”, conclui o conselheiro.

M5S: ‘Pronto para reclamação e pergunta para Trump Jr’



“Estamos particularmente preocupados e horrorizados com fotos de vídeo que se tornaram virais em dezembro nas últimas horas e retratarão Trump Jr. Hunt the Ducks, que, no entanto, proibido por não -residentes na área protegida e mostrou os animais caindo, por isso também deixou um espécime muito raro, protegido em toda a Europa pela União Europeia – já a Diretiva da União Europeia – o procedimento de violações do nosso país – e sob a lei italiana que pune sua demolição e detenção ”. Os deputados do movimento de 5 estrelas na Comissão Agrícola Alessandro Caramello, Susanna Cherchi e Sergio Costa o escrevem na nota.

“Acreditamos que o papel internacional tão bloqueado da Itália e boas relações com a administração governamental de Trump, Meloni, não podem transformar nosso país no jardim pessoal do presidente dos EUA e suas famílias em sua propriedade de caça. Estamos prontos para enviar uma queixa ao Ministério Público e registrar um caso de Parlamento com uma questão parlamentar para ministrar Pichatto Fratina, porque é necessário ir à Câmara para anunciar essa história preocupante. ”

