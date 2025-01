Trump lança plano para ‘limpar’ Gaza. Jihad Islâmica: "Apoia crimes de guerra"

O presidente dos EUA, Donald Trump, lançou um plano para “limpar” Gaza, dizendo que quer que o Egipto e a Jordânia recebam os palestinianos do território, num esforço para promover a paz no Médio Oriente. “Estamos falando de um milhão e meio de pessoas e vamos limpar tudo”, disse Trump aos repórteres, chamando Gaza de “lixão” e dizendo que a medida poderia ser “temporária ou de longo prazo”.

“Muitas coisas encomendadas e pagas por Israel, mas não enviadas por Biden, estão agora a caminho!”: Donald Trump escreve sobre a Verdade. Alguns meios de comunicação revelaram isso o presidente ordenou ao Pentágono que levantasse um bloqueio que o governo Biden havia imposto à entrega de 2.000 lb (cerca de 900 kg) de bombas a Israel.

Trump renova pacto global antiaborto e corta financiamento – Notícias Ajuda externa congelada, exceto para Israel e Egito. Os primeiros expurgos (ANSA)

Donald Trump está a encher a Agência de Protecção Ambiental (EPA) com funcionários que trabalharam como advogados e lobistas para as indústrias petrolífera e química, muitos dos quais estavam ocupados a minar as protecções climáticas e contra a poluição na sua primeira administração. O New York Times relata que Lee Zeldin, escolhido pelo presidente para chefiar a EPA, tem pouca experiência em política ambiental. “Espera-se que ele comece a trabalhar imediatamente para cumprir a enxurrada de ordens de Trump que orienta a agência a cortar regulamentações”, relata o NYT. Os principais candidatos à EPA incluem David Fotouhi, futuro deputado de Zeldin, um advogado que recentemente contestou a proibição do amianto; Alex Dominguez, um ex-lobista do petróleo que trabalhará com as emissões automotivas; e Aaron Szabo, um lobista das indústrias petrolífera e química que deverá ser o principal regulador da poluição atmosférica. A divisão da EPA que avalia a segurança de novos produtos químicos inclui agora Nancy Beck, uma lobista de longa data da indústria química, e Lynn Ann Dekleva, que trabalhou para o Conselho Americano de Química, um grupo comercial. Ambos são veteranos do primeiro mandato de Trump.

'Elon Mask' na versão de Evyrein na parede de Pádua – Notícias Retratado como um Hitler moderno (ANSA)

A primeira viagem de Trump à Arábia Saudita ou ao Reino Unido



“Poderia ser a Arábia Saudita, poderia ser o Reino Unido. Tradicionalmente, poderia ser o Reino Unido. A última vez que fui à Arábia Saudita foi porque eles concordaram em comprar US$ 450 bilhões em produtos americanos dos Estados Unidos…” ele disse a bordo do Air Force One She.

Hamas: “Os palestinos fracassarão na ideia de Trump sobre Gaza”



De acordo com Bassem Naim, alto funcionário do Hamas, “os palestinos fracassarão na ideia de Trump” de expulsá-los de Gaza. Naim disse à AFP que o grupo se opõe fortemente à proposta do presidente dos EUA de realocar os habitantes de Gaza para o Egito e a Jordânia. Naim, membro do gabinete político do Hamas, disse: “Assim como eles frustraram todos os planos de deslocamento e de uma pátria alternativa ao longo das décadas, o nosso povo também irá frustrar esses planos desta vez”.

Jihad Islâmica: “A ideia de Trump apoia crimes de guerra”



Para a Jihad Islâmica Palestina, a ideia de Donald Trump querer “esvaziar” Gaza e transferir residentes para o Egito e a Jordânia “incita crimes de guerra”.

Smotrich: “A ideia de Trump de esvaziar Gaza é excelente”



O ministro das Finanças israelense, de extrema direita, Bezalel Smotrich, saudou a ideia do presidente dos EUA, Donald Trump, de remover os palestinos de Gaza, chamando-a de uma “grande ideia”. “Depois de 76 anos em que a maioria da população de Gaza foi mantida à força em condições duras, a fim de manter a aspiração de destruir o Estado de Israel, a ideia de ajudá-los a encontrar outros lugares onde possam começar um novo e melhor a vida é uma excelente ideia. Smotrich disse em um comunicado, informou o Times of Israel.

Trump, posso considerar voltar à OMS



Donald Trump anunciou em Las Vegas que pode considerar voltar a integrar a Organização Mundial da Saúde (OMS), poucos dias depois de ordenar aos Estados Unidos que abandonassem a agência global de saúde devido ao que descreveu como má gestão da pandemia de Covid-19 e de outras questões de saúde internacionais. crise. “Poderíamos pensar em fazer isso de novo, não sei. Poderíamos. Eles teriam que limpar tudo”, disse Trump no comício. Os Estados Unidos estão programados para deixar a OMS em 22 de janeiro de 2026. Os Estados Unidos são de longe o maior financiador da Organização Mundial da Saúde, contribuindo com cerca de 18% do seu financiamento total. O último orçamento bienal da OMS para 2024-2025 foi de 6,8 mil milhões de dólares. Trump disse à multidão em Las Vegas que estava descontente com o facto de os Estados Unidos estarem a pagar mais dinheiro à OMS do que a China, que tem uma população muito maior.

