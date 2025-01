Trump liga para Xi Jinping antes da posse presidencial dos EUA, conversa com TikTok e Taiwan

Washington, AO VIVO – O Presidente chinês, Xi Jinping, e o Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, concordaram em iniciar relações entre os dois países antes da tomada de posse de Trump.

Esta foi uma das conversas entre Xi Jinping e Donald Trump na noite de sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, por telefone.

Uma declaração escrita do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que foi Trump quem ligou para Xi.

“O Presidente Xi expressou a sua vontade de fazer mais progressos nas relações China-EUA a partir de um novo ponto de partida”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado no sábado, 18 de janeiro de 2025.

O Presidente Xi também felicitou Trump pela sua reeleição como presidente dos Estados Unidos.

O Presidente Xi observou que ambos atribuem grande importância às suas interações e esperam que as relações China-EUA tenham um bom começo durante o mandato do novo presidente dos EUA.

“O presidente Xi enfatizou que, como dois grandes países, a China e os Estados Unidos, estão perseguindo os seus respectivos sonhos e ambos estão comprometidos em proporcionar uma vida melhor ao seu povo”, escreveu o Ministério das Relações Exteriores da China.

 VIVA Militar: Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Presidente da China, Xi Jinping

Dados os grandes interesses comuns e o amplo espaço de cooperação entre os dois países, a China e os Estados Unidos podem tornar-se parceiros e amigos. “Ambos podem contribuir para o sucesso um do outro e promover a prosperidade partilhada para o bem de ambos os países e do mundo inteiro.”

O Presidente Xi também disse que era natural que dois grandes países com condições nacionais diferentes tivessem diferenças de opinião.

“O importante é respeitar os interesses fundamentais de cada um e encontrar a solução apropriada. Por exemplo, no que diz respeito à soberania e integridade territorial de Taiwan, os Estados Unidos devem abordá-la com cuidado”, disse o presidente Xi.

Entretanto, no que diz respeito às relações económicas bilaterais, basicamente as relações China-EUA podem ser mutuamente benéficas.

“A confrontação e o conflito não devem ser uma opção para ambos os países. Ambos os países devem seguir os princípios do respeito mútuo, da coexistência pacífica, da cooperação mutuamente benéfica, trabalhar mais estreitamente juntos, fazer mais coisas grandes, práticas e boas que beneficiem ambos os países e o mundo “, disse o presidente Xi.

O Presidente Xi também enfatizou que os dois países devem cuidar um do outro para que os dois navios gigantes da China e dos Estados Unidos continuem a navegar no caminho do desenvolvimento saudável e sustentável.

Por outro lado, Trump, na declaração escrita, expressou a sua gratidão ao Presidente Xi pelas suas felicitações e disse que apreciava o bom relacionamento com o Presidente Xi.

Trump também espera que eles continuem a conversar entre si e que se encontrem com o presidente Xi em breve. “Como países mais importantes do mundo, os Estados Unidos e a China devem manter boas relações durante muitos anos e mais, e trabalhar juntos pela paz mundial”, disse Trump.

Os dois líderes também trocaram opiniões sobre a crise da Ucrânia, o conflito israelo-palestiniano e várias outras questões internacionais e regionais importantes de interesse mútuo.

Os Presidentes Xi e Trump concordaram em estabelecer um canal de comunicação estratégico para continuar a comunicar regularmente sobre várias questões importantes de interesse mútuo.

“A ligação foi muito boa tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Minha esperança é que resolvamos muitos problemas juntos e comecemos imediatamente. Discutimos a balança comercial, fentanil, TikTok e muitas outras questões. O presidente Xi e eu faremos nosso melhor. Para tornar o mundo mais pacífico e seguro!” Trump escreveu em sua conta de mídia social.

Quanto ao TikTok, Donald Trump estaria considerando uma ordem executiva que poderia atrasar a implementação da proibição, dando tempo para uma possível venda ou soluções alternativas.

A medida ocorre no momento em que o prazo para a proibição do TikTok se aproxima, 19 de janeiro de 2025, antes que a Suprema Corte dos EUA decida se proibirá o TikTok nos EUA se a rede social proprietária da empresa, a empresa de tecnologia chinesa ByteDance, não vender algumas de suas ações. (desinvestir) a partes externas à China.