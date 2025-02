Trump ligará para a equipe dos EUA antes da partida de hóquei com o Canadá

O presidente Trump, anunciando seus planos de ligar para a equipe dos EUA.

“Vou chamar nosso grande time de hóquei americano nesta manhã para estimulá -los para a vitória hoje à noite contra o Canadá, do que com impostos muito mais baixos e segurança muito mais forte, algum dia, talvez em breve, isso se torne nosso apreciado e muito importante, muito importante, cinquenta primeiro estado estados. ” Trump publicou a verdade social.

O presidente dobrou seu desejo de adquirir o Canadá desde que o primeiro -ministro Justin Trudeau anunciou sua decisão de renunciar. Apesar do impulso, as autoridades do Canadá insistiram que não se juntarão aos EUA.

Trump também ameaçou o Canadá com uma tarifa de 25 %, que atualmente está esperando. O Canadá, juntamente com o México, é um dos maiores parceiros comerciais do país, e os especialistas alertaram que, embora impostos adicionais sobre mercadorias possam prejudicar os consumidores americanos, ambas as economias sofreriam.

Mesmo assim, Trudeau manteve sua terra dizendo que o Canadá “não voltará” às ameaças. Trump sugeriu no passado que a fusão dos dois países encerraria todas as taxas.

Os comentários do presidente ocorreram na quinta -feira depois que o time nacional de hóquei no gelo nos EUA o convidou para o jogo do campeonato de confronto das 4 nações em Boston. Trump, no entanto, rejeitou a oferta, dizendo em sua publicação que ele não pode comparecer “tristemente” porque conversará com os governadores republicanos em Washington.

“Mas todos nós estaremos observando e, se o governador Trudeau gostaria de se juntar a nós, seria bem -vindo”, disse Trump novamente, acena para sua proposta.

No início desta semana, os fanáticos do jogo do Canadá Hockt em Montreal vaiaram durante o hino nacional dos EUA.

É a primeira vez em décadas que uma luta eclodiu em um jogo internacional de torneios de hóquei, mas também chega a um momento de relações tensas entre os Estados Unidos e o Canadá no meio das ameaças de taxa e aquisição de Trump.

“Boa sorte para todos e tenha um ótimo jogo hoje à noite. Tão emocionante! “O presidente acrescentou.

