Donald Trump declara o presidente do Kennedy Center e causará um novo golpe às instituições em Washington, que decidiram desmantelar com seu primeiro amigo Elon Musk. Em uma etapa surpreendente, o presidente redefiniu o líder do Instituto Cultural e assumiu seu guia, entrando em um pé tenso em um dos símbolos da cultura americana, acusada de promover tendências “despertadas” com seu show, como o show da drag queen ano passado.

Trump teve uma disputa aberta com o Kennedy’s Center desde seu primeiro mandato, quando não chegou ao fornecimento de prêmios anuais, porque alguns dos membros do Instituto o criticaram. “Faremos o Kennedy Center novamente. Terminei os “mandatos” de alguns membros do conselho, incluindo o presidente, porque ele não compartilha nossa visão da Era de Ouro pela arte e pela cultura “anunciou o presidente de sua verdade social, vendendo críticos recebidos no passado.

Mas não apenas o Kennedy Center paga o preço da vingança de Trump. De fato, o presidente cancelou o acesso de Joe Biden a informações classificadas e encerrou seu briefing diário de inteligência. “Não há razão para aceitá -los. Joe, você é libertado ”, escreveu ele sobre a verdade e espanou a famosa frase que ele usou durante o show de aprendizagem.

Então ele explicou que foi o próprio Biden, quem criou o anterior, que agora lhe permite agir, e em 2021 distribuiu a ordem da comunidade de inteligência para impedir “minha abordagem aos detalhes da segurança nacional”.

A abolição representa um tapa em uma tradição que vê o compartilhamento de inteligência e informação aos ex -presidentes, e faz parte da mudança radical que Trump causa em Washington em suas primeiras semanas na Casa Branca com a participação de Elon Musk. O Ministério da Eficácia, liderado por um bilionário, continua trabalhando incansavelmente em simplificar e reformular o governo. E isso acontece – os democratas condenam – a confiar em um grupo de jovens estúpidos das características e origens cercadas por segredos. No entanto, o trabalho de “Muscrats”, porque os meninos que trabalham para bilionários chamam muitos, mas conhecem a avalanche de negociações legais e algumas paradas que os tribunais decidiram.

O juiz Carl J. Nichols, nomeado Trump, bloqueou temporariamente os esforços de Musk para desmantelar a USAID e suspender o vencimento para licença administrativa 2 200 funcionários da agência. Enquanto o Tribunal de Nova York bloqueou a adesão do Ministério da Eficácia aos dados dos EUA e ordenou o tesouro que eles reuniram até agora. Boccitings, que parecem ser capazes de parar a escuridão do conjunto sob o comando da América.

