Trump mostra poder sobre o Partido Republicano na Câmara dos Representantes em uma corrida vertiginosa pela presidência

O presidente eleito Trump reafirmou o seu poder sobre a conferência republicana da Câmara durante a intensa votação de sexta-feira, mostrando que, apesar de algumas dúvidas recentes, ainda tem influência significativa sobre os republicanos no Capitólio.

A vitória do presidente Mike Johnson (R-La.) na primeira votação marcou uma vitória muito necessária em Washington para Trump, que apoiou o republicano da Louisiana para o cargo mais importante, fez apelos em seu nome e atestou-o ainda na manhã de sexta-feira. .

E a vitória veio num momento crítico para o novo presidente.

Antes da votação de sexta-feira, foram levantadas questões sobre a influência de Trump entre os legisladores republicanos depois que a maioria dos presentes na conferência, incluindo Johnson, se opôs à sua exigência de que o Congresso incluísse um aumento do teto da dívida na legislação de financiamento do governo no mês passado, aprovando um projeto de lei que não abordava o limite da dívida.

Depois, nos dias que antecederam a eleição presidencial, cerca de uma dúzia de conservadores de linha dura disseram estar indecisos sobre a candidatura de Johnson, apesar do apoio público de Trump a Johnson, um grupo suficientemente grande para o impedir de lançar o martelo.

Mas na primeira votação de sexta-feira, apenas três republicanos votaram em alguém que não fosse o republicano da Louisiana, muito menos do que o grande número de legisladores republicanos que recusaram o seu apoio nas últimas horas antes da votação.

E depois de conversas telefónicas de última hora com Trump, dois resistentes, os deputados Ralph Norman (R-Texas) e Keith Self (R-Texas), transferiram os seus votos para Johnson, dando ao líder republicano apoio suficiente. para pegar o martelo.

Numa carta aos legisladores republicanos após a votação, 11 membros do conservador House Freedom Caucus, incluindo Norman, disseram que apoiavam Johnson “apesar das nossas sinceras reservas” com o presidente devido ao seu “forte apoio ao presidente Trump e para garantir a certificação atempada”. ” dos seus eleitores”, que terá lugar na segunda-feira.

“Há sempre espaço para negociar as chamadas posições de ‘liderança’ segundo as regras; Entretanto, cada um dos nossos certificados eleitorais permanece o mesmo”, escreveu o grupo. “As personalidades podem ser debatidas mais tarde, mas neste momento não há margem para erro nas políticas que o povo americano exigiu quando votou no Presidente Trump, e naquelas que são necessárias para salvar o nosso país.”

A sequência de acontecimentos, que se desenrolaram de forma surpreendente no Capitólio, sublinha que, apesar dos recentes reveses de Trump, ele continua a ser uma força imponente entre os legisladores republicanos, uma posição que provavelmente aumentará à medida que ele inicia oficialmente o seu segundo mandato no Congresso Branco. Lar.

“O presidente queria o presidente da Câmara, o presidente acabou de ganhar uma grande eleição, então acho que no geral ele merece ter as pessoas que deseja no cargo”, disse o deputado Chip Roy (R-Texas). um dos críticos mais ferrenhos de Johnson disse aos repórteres que ele teria falado com Trump antes da votação do presidente, depois de votar no republicano da Louisiana na primeira votação.

Trump, por sua vez, foi rápido em elogiar a vitória de Johnson na primeira votação como uma vitória dos republicanos.

“Mike será um grande orador e nosso país será o beneficiário”, postou Trump no Truth Social na sexta-feira. “O povo americano esperou quatro anos por bom senso, força e liderança. Eles compreenderão agora e a América será maior do que nunca!

Embora Norman e Self sustentassem que o apelo de Trump não era necessariamente o principal eixo por detrás da sua decisão de passar a apoiar Johnson (eles também notaram garantias sobre o avanço do processo legislativo), as conversas revelaram-se fundamentais para fazer Johnson ultrapassar o objetivo.

Quando ficou claro que Johnson não alcançaria o martelo na primeira votação, a deputada Nancy Mace (R.S.C.) trabalhou para falar com Trump por telefone, disseram ao The Hill duas fontes familiarizadas com o assunto. O próprio One votou contra Johnson, mesmo depois de ter conversado pessoalmente com Trump antes da votação, disse uma das fontes.

Quando Mace falou com Trump, ele passou o telefone para Norman, que falou com Trump fora da Câmara da Câmara, disseram fontes. Norman disse que Trump estava jogando golfe quando estava ao telefone.

A certa altura, Norman disse que Trump insinuou seu endosso à ex-embaixadora das Nações Unidas Nikki Haley nas primárias presidenciais republicanas de 2024. Depois que Haley desistiu, Norman apoiou Trump.

Os conservadores linha-dura ao longo da luta pela presidência exigiram que Johnson aceitasse uma série de compromissos amorfos em relação aos cortes de despesas e ao processo legislativo, mas Johnson disse consistentemente que não faria qualquer acordo para garantir a presidência.

Pouco depois da ligação de Norman, Johnson se encontrou com Norman, Self, Mace, Rep. Kat Cammack (R-Flórida) e Hogan Gidley, um funcionário de Johnson que trabalhou anteriormente na Casa Branca de Trump, em uma sala privada fora da Câmara. Mace ligou novamente para Trump e colocou o telefone no viva-voz para falar na sala, segundo fontes.

O deputado Thomas Massie (R-Ky.), O único resistente, foi visto como inabalável em sua oposição.

A ligação às vezes ficava tensa, segundo uma fonte. Trump usou palavrões durante a discussão, disse outra fonte.

A mensagem do presidente eleito, disseram as fontes, foi que os eleitores entregaram um mandato aos republicanos e que instalar Johnson como presidente era imperativo para iniciar o processo de concretização da agenda do presidente eleito. Trump não ameaçou apoiar desafios primários a Norman e Self, disseram duas das fontes.

“Em termos inequívocos, eles estavam a atrapalhar a sua agenda América Primeiro”, disse uma das fontes, descrevendo a mensagem de Trump.

Enquanto o esforço de lobby de sexta-feira estava em andamento, Cammack conversou com o parlamentar e trabalhou para manter a votação aberta para que os líderes republicanos na Câmara não tivessem que passar para uma segunda votação, o que inicialmente pretendiam fazer, segundo uma das fontes. Os republicanos trabalharam para ocultar os escrutinadores para evitar que a votação fosse encerrada, disse a fonte.

Finalmente, cerca de uma hora após a conclusão da votação nominal, Norman e Self deixaram a sala privada e caminharam até o poço da câmara, onde mudaram seu voto a favor de Johnson, dando ao republicano da Louisiana o apoio majoritário de que precisava. para pegar o martelo.

“O presidente foi muito prestativo”, disse Norman aos repórteres após a votação. “Sua mensagem para mim: Mike é o único que tem o fator simpatia para ser eleito presidente. Eu entendo”.

A votação do presidente foi um teste fundamental à influência de Trump enquanto ele se prepara para assumir o cargo, e ele não poderia permitir outro revés depois de 38 republicanos da Câmara terem votado contra o aumento do teto da dívida que ele promoveu.

A incapacidade de Johnson de obter a aprovação do aumento como parte do eventual acordo de gastos frustrou Trump, de acordo com múltiplas fontes, deixando aberta a possibilidade de o presidente eleito não o apoiar publicamente na corrida à presidência.

Mas os aliados de Trump argumentaram que não havia uma alternativa clara que pudesse reunir o apoio necessário, e que uma luta confusa pelo martelo poderia atrasar a certificação da vitória de Trump e minar os esforços do Partido Republicano para começar a trabalhar na sua tomada de posse no final desta situação. mês.

Em última análise, Trump trabalhou para influenciar os republicanos céticos em público e privado, enquanto o presidente eleito e os seus aliados argumentavam que uma votação rápida para eleger Johnson como presidente era necessária para um início tranquilo do seu segundo mandato.

Além de suas ligações privadas com legisladores, Trump fez lobby publicamente nas redes sociais para que os republicanos apoiassem Johnson. Trump também esteve em contato com Johnson durante todo o processo. Os dois conversaram antes do endosso público de Trump a Johnson na segunda-feira, e os dois se reuniram em Mar-a-Lago no dia de Ano Novo para discutir a estratégia antes da votação de sexta-feira.

Uma fonte republicana argumentou que o voto do presidente destacou onde Trump poderia ser mais valioso numa maioria reduzida na Câmara: trabalhar para persuadir ou pressionar um pequeno número de resistentes, em oposição a dezenas de cépticos, como no debate sobre o financiamento governamental.

Entretanto, a luta pelo financiamento e a batalha pela presidência serviram provavelmente como uma antevisão do que será provavelmente uma luta por vezes tensa para que a agenda de Trump seja aprovada por estreitas maiorias republicanas na Câmara e no Senado durante os próximos dois anos.

“Obviamente, você tem que ter um pouco desse drama. Mas a realidade é que temos a Câmara e o Senado graças ao meu pai, graças ao mandato que o americano deu a todos os nossos representantes”, disse Donald Trump Jr. “E é hora de eles começarem a representar isso, é hora de começarem a representar o eleitorado que os elegeu lá”.

