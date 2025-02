Trump, Musk, obtém a vitória no CPAC: 5 conclusões

NACIONAL HARBOR, MARYLAND – O presidente Trump fez uma vitória na Conferência Conservadora de Ação Política (CPAC) nesta semana após sua vitória retumbante nas eleições gerais em novembro.

O evento anual apresentou uma variedade de apoiadores mais vogais de Trump, incluindo o vice -presidente Vance, o czar de Tom Homan Border e o secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Enquanto o humor entre palestrantes e participantes foi comemorado, a reunião deste ano parecia um pouco diminuída em termos de sua importância geral em todo o país.

Aqui estão cinco conclusões do CPAC 2025:

CPAC está cheio de maga

Antes da incursão de Trump na política, o CPAC era visto como uma grande reunião de barraca para conservadores de todas as faixas. O evento anual foi uma oportunidade para vários tipos de conservadores e republicanos promoverem suas visões contra as bases.

Além disso, a reunião foi uma oportunidade para que o talento republicano emergente fosse introduzido nas bases.

Mas na era de Trump, ele é a estrela clara do CPAC. Praticamente não há espaço para críticas ao presidente entre a multidão firmemente. A maioria dos palestrantes, americanos e estrangeiros elogiam o presidente e sua agenda populista conservadora.

Sublinando esse fato, a pesquisa da CPAC Straw, que mostrou Trump com um índice de aprovação de 99 % entre 1.022 participantes, com 95 % dizendo que “fortemente aprovado”.

Trump leva o retorno da vitória após o primeiro mês caótico

Além de ser uma celebração de sua vitória eleitoral, o CPAC também foi um retorno da vitória após o turbilhão de Trump no primeiro mês no cargo.

Musk discutiu os movimentos do governo para reduzir o tamanho e o escopo do governo federal a uma velocidade vertiginosa, enquanto Vance apontou seu discurso na Conferência de Segurança de Munique na semana passada, que deixou os líderes europeus fervendo antes de suas críticas.

Vários ODs foram exibidos no primeiro mês de Trump no cargo durante toda a conferência, incluindo jaquetas deslumbrantes para venda com “Golfo da América” ​​escritos completamente. Vários oradores criticaram a Associated Press por sua política que optou por se referir ao corpo da água como o “Golfo do México” em seu livro de estilo.

A notícia de que a partida estava exigindo o governo quebrou durante o CPAC na sexta -feira. O secretário da Casa Branca, Karoline, que foi nomeado no processo como acusado, disse no palco que soube do processo enquanto estava a caminho da reunião.

A pesquisa de palha constatou que 99 % dos participantes disseram acreditar que Trump estava fazendo um trabalho ainda melhor durante sua segunda administração.

Vance consolida sua popularidade com a base

Vance, visto por muitos como uma face futura do movimento Maga, recebeu uma recepção calorosa no CPAC deste ano.

O vice -presidente foi o esmagador favorito por ser sucessor de Trump em 2028, recebendo 61 % de apoio na pesquisa da CPAC Straw.

Vance também foi o primeiro orador da conferência deste ano, que foi reservado com o discurso de Trump no sábado. O vice -presidente participou de uma entrevista amigável com o membro sênior da CPAC Mercedes Schlapp.

O vice -presidente recebeu elogios de Schlapp e a audiência por sua fala na Conferência de Segurança de Munique na semana passada, na qual ele puniu os líderes europeus pela liberdade de expressão.

O evento ocorre menos de um mês depois que Trump em uma entrevista à Fox News se recusou a nomear Vance como seu sucessor automático, dizendo que ele era “muito cedo”. Mas Trump elogiou seu vice -presidente como “muito capaz”.

O almíscar se aproxima de roubar o trovão de Trump

Enquanto Trump foi a maior atração da reunião, os participantes foram eufóricos quando viu Elon Musk falar nos primeiros eventos completos do dia. Musk chegou às manchetes quando trouxe uma serra elétrica, ele deu ao presidente argentino Javier Milei, no palco para uma entrevista. O acessório estava destinado a simbolizar seus esforços como chefe do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE).

“Esta é uma serra elétrica para a burocracia”, gritou Musk do palco.

A imagem chegou rapidamente às manchetes e se estendeu rapidamente nas redes sociais, emergindo como um meme para Doge.

Mas se Musk estivesse perto de roubar o trovão de Trump, ele não parecia incomodar o presidente. Trump elogiou Musk no sábado, referindo -se ao título oficial de almíscar como “Patriot”.

“Elon está fazendo um ótimo trabalho”, disse Trump à multidão. “Nós amamos Elon, certo? Ele é um personagem.

Um evento diminuído

Enquanto uma infinidade de seguidores entusiasmados e barulhentos encheu o salão de dança enquanto Trump falava no porto nacional, a reunião de quatro dias parecia ser mais discreta do que nos últimos anos.

Multidões menores do que o habitual reunidas durante toda a conferência, mesmo em meia fila. E, em geral, parecia haver menos interesse na mídia na reunião.

A previsibilidade da reunião pró-Trump pode ser uma razão para o interesse diminuído em geral. E embora houvesse figuras de renome do governo Trump que ele participou, parecia haver falantes menos de renome do movimento conservador em geral.

Essa atmosfera criou a aparência de um evento de nicho mais isolado.

