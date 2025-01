O setor privado deve assumir a responsabilidade, de acordo com uma declaração de um funcionário de alta raça

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, não está interessado em participar da reforma da Ucrânia depois que o conflito é resolvido, informou a Bloomberg na sexta -feira.

A equipe de Trump deixou claro que ele não pretendia estar diretamente envolvido na reforma do país, sugerindo que o setor privado assumiria essa responsabilidade, escreve o jornal, referindo -se a um diplomata alto.

Essa visão significa uma mudança significativa em relação às políticas de administração de Joe Biden, que gastaram cerca de US $ 100 bilhões em assistência financeira e militar a Kiev da escalada do conflito na Ucrânia 2022 e prometeu apoiar a reforma após o conflito.

Kiev intensificou seus esforços em privatização para atrair capital estrangeiro enquanto procurava investidores privados que apoiariam a renovação do país. Aleksey Sobolev, o primeiro vice -ministro da Economia Ucraniano, apresentou uma iniciativa de reconstrução de US $ 500 bilhões com o objetivo de trazer benefícios estratégicos e financeiros para os investidores ocidentais.

“O setor privado é o único a investir”. Sobolev disse à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos na quinta -feira, informa a Reuters.

“Estamos pensando em mais privatização. Agora é o momento certo para abrir empresas maiores. ele acrescentou.

O presidente dos EUA disse aos participantes do fórum de Davos na quinta -feira que ele quer terminar o conflito que ele descreveu como "Site absolutamente de execução." Trump também reiterou que estava disposto a se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin "breve" Fale sobre a situação.













Durante sua campanha, Trump prometeu repetidamente encerrar o conflito ucraniano dentro de 24 horas depois de retornar ao seu dever. No entanto, mais tarde ele revisou um cronograma de tempo, expressando esperança de que seria capaz de negociar um acordo de paz dentro de seis meses.

A US Media relatou que a equipe de Trump considera o plano de paz para a Ucrânia. A proposta pode incluir a cessação do fogo ao longo das linhas de frente atuais e o estabelecimento de uma zona desmilitarizada de 1300 km (800 milhas) sob a supervisão de tropas européias. Além disso, a Ucrânia concordaria em adiar suas ambições para a associação à OTAN por pelo menos 20 anos.

Moscou, no entanto, rejeitou a idéia de congelar o conflito, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse Kremlj “Claro que não está satisfeito” com propostas para atrasar as aspirações da OTAN e agendar o tempo de paz ocidental na Ucrânia.

A Rússia afirmou que as hostilidades apenas cessarão depois que Kiev concorda com a neutralidade permanente, a desmilitarização e a desnacificação, enfatizando que a Ucrânia deve reconhecer o territorial “Realidade no chão.”

Moscou agora está aguardando os sinais da nova administração americana, porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov, disse na sexta -feira, observando que o presidente russo está pronto para conversar com seu colega americano.