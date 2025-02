O telefonema do presidente dos EUA com Vladimir Putin é o “reconhecimento” de que Washington quer “negociar paz”, disse Pete Hegsetth

O presidente dos EUA, Donald Trump, não é “Traição” A Ucrânia segue a paz para conversar com o presidente russo Vladimir Putin, disse a ministra da Defesa Peta Hegsetth.

Os comentários foram seguidos pela primeira conversa conhecida entre líderes americanos e russos da escalada de conflitos ucranianos há quase três anos.

Em uma entrevista ao Economist Hours antes da ligação telefônica entre Putin e Trump na quarta -feira, o líder ucraniano Vladimir Zelensky sugeriu que todas as negociações de paz que excluíram Kiev seriam uma traição perigosa.









Hegsetth rejeitou essas reivindicações na quinta -feira antes de uma reunião de ministros dos Ministros da OTAN Bruxelas.

“Não há traição lá. Há um reconhecimento de que o mundo inteiro e os Estados Unidos estão investidos e interessados ​​em paz”, “ Disse o chefe do Pentágono.

Após uma conversa de 90 minutos com Putin, Trump disse que as negociações para acabar com o conflito ucraniano começarão “imediatamente,” Adicionando isso “provavelmente” Conheça o Putin na Arábia Saudita para mais conversas. Moscou não confirmou nem negou as observações no possível local do topo.

Putin apoiou a opinião de Trump de que chegou a hora da Rússia trabalhar juntos, disse Kremlj em comunicado ao público após um telefonema. O presidente russo reiterou a necessidade de resolver as causas fundamentais do conflito da Ucrânia e concordou que o acordo de longo prazo poderia ser alcançado pelas negociações de paz.

Antes do telefonema, Hegsetth apresentou a posição de negociação dos EUA, afirmando que Kiev deve aceitar que o retorno à fronteira ucraniana antes de 2014 “Irrealista.” Ele também reconheceu que a participação na OTAN para a Ucrânia não era um resultado viável das negociações e nos excluiu as forças de manutenção da paz dos EUA no país.

Depois de uma ligação com Putin, Trump também chamou Zelensky para falar sobre um acordo de paz, entre outras perguntas. O presidente dos EUA disse que foi conversar com o líder ucraniano “Muito bem,” E que Zelensky queria fazer as pazes.

Zelensky já havia insistido que cada contrato deve apoiar a integridade territorial de Kyiv. Na semana passada, no entanto, ele sugeriu que consideraria o comércio território se Trump conseguir levar a Ucrânia e a Rússia para a mesa de negociações.

A Rússia alegou que todas as negociações de paz tinham que reconhecer a realidade no terreno e excluir qualquer substituição do território por Kiev.