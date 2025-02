Trump nomeia Jim Byron para o artigo arquivista sênior

O presidente Trump nomeou Jim Byron, presidente e CEO da Fundação Richard Nixon, para um arquivista sênior da Administração Nacional de Arquivo e Registro (NARA).

Em um post de domingo Sobre a verdade socialTrump disse estar feliz em anunciar que Byron servirá como “principal consultor de nosso arquivista interino, secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na Administração Nacional de Arquivo e Registro (NARA)”.

“Jim administrará os arquivos nacionais em um dia a dia, enquanto continuamos nossa busca por um arquivista completo”, publicou Trump. “Jim trabalha com arquivos nacionais há muitos anos e inclui a grande responsabilidade e o dever que temos para preservar a história de nosso grande país”.

Pouco antes de assumir o cargo, Trump disse que substituiria o líder da NARA. Segundo a lei federal, o presidente tem o poder de demitir o arquivista, mas ele deve dizer ao Congresso o raciocínio para a eliminação.

Trump negou provimento ao arquivista dos Estados Unidos Colleen Shogan, a primeira mulher a liderar Nara, na semana passada.

No início do domingo, ele foi informado por The Washington Post que o arquivista interino e vários membros do pessoal de alto escalão em Nara renunciaram. É a última coisa no abalamento da agência, já que Trump procura reestruturar o governo federal e suas despesas.

O arquivista interino William Bosanko e o inspetor -geral da agência, Brett Baker, decidiram se aposentar depois que a equipe de Trump deixou claro que a equipe de liderança obteria uma revisão, informou o Post.

A partida indicou que a NARA supervisiona os importantes documentos da fundação do país e supervisiona as bibliotecas presidenciais. Certifica as emendas constitucionais e a preservação dos registros presidenciais.

Byron tem trabalhado com o governo Trump em questões de arquivo.

O presidente tem um relacionamento tumultuado com os Arquivos Nacionais, depois que a agência pediu ao Departamento de Justiça que investigasse as 15 caixas de documentos classificados na fazenda Trump Mar-a-Lago depois de deixar o cargo pela primeira vez.

